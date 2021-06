Bad Bunny, Billie Eilish, Morat, Malú y Sweet California inauguran junio con sus nuevas canciones

Oficialmente, la cuenta atrás para el verano ha comenzado. Cada vez son más los artistas que se convierten en candidatos para convertirse en los protagonistas de la canción que marca esta calurosa estación del año. Y sí, la elección es cada vez más complicada.

Si mayo fue despedido por J Balvin, María Becerra, Bad Bunny, Juanes y Nicky Jam, entre otros, prepárate porque la bienvenida de junio tampoco se queda atrás. ¡Dale al play y disfruta de las novedades musicales de la semana!

Viernes 4 de junio

Bad Bunny - Yonaguni. El conejo malo nunca dejará de sorprendernos. Después de deleitarnos con su tema 100 Millones junto a Luar La L, el trapero ha vuelto con un nuevo tema, pero no con un tema cualquiera. Bad Bunny se atreve con el japonés en Yonaguni, una canción al más puro estilo de los sonidos urbanos que le caracterizan pero con una estrofa interpretada en el idioma asiático.

Billie Eilish - Lost Cause. La que se ha montado una fiesta con su lanzamiento es Billie Eilish. La artista ha compartido un avance de su nuevo disco Happier Than Ever. Llega Lost Cause, un tema muy movido que se ha convertido en uno de los favoritos de Billie.

Morat, Danna Paola - Idiota. Todos estábamos esperando esta colaboración, y al fin podemos escucharla. La mexicana se une a lo nuevo de los colombianos para deleitarnos con una balada al más puro estilo Morat para hablarnos de ese amor irrecuperable.

Malú - Secreto A Voces. La cantante ha dado la bienvenida a su nueva etapa musical de la mano de un tema de lo más reivindicativo. Se trata de un grito a la libertad, a atreverse a ser sin miedo al qué dirán. En su videoclip, Malú asume el rol de una persona enjuiciada por las cámaras de televisión, de fotos y los micrófonos.

Sweet California - Whisper. Otras que están de regreso son las chicas de Sweet California, y lo hacen rodeadas de fuego, sirenas de polícia, una detención y unas imágenes en la cárcel al más puro estilo Vis a Vis. Los sonidos de lo nuevo del trío son dance, que nos invita a levantarnos de la silla y darlo todo.

Trueno, Duki - Panamá. Los argentinos unen sus voces en un tema que todos estábamos esperando. Panamá ha superado todas las expectativas. Ambos nos regalan unos minutos de puro trap en el que nos hablan de sus vidas y de lo que les llevó a la fama. Y es que son dos de los mayores referentes de las nuevas generaciones del género.

Luis Fonsi, Myke Towers - Bésame. Con la fusión de ambas voces, nada podría salir mal. Y es que Fonsi y Towers ya nos avisaron de lo que se venía: un auténtico temazo de ritmos imparables. Y eso es lo que han presentado. Dejarse llevar por los ritmos bachateros y urbanos de lo nuevo de ambos artistas es tarea sencilla.

Becky G, El Alfa - Fulanito. Otros que han decidido llenar nuestra semana de ritmos urbanos son Becky G y El Alfa. La melodía que acompaña a su colaboración consigue meterse en nuestras mentes y controlar todos y cada uno de nuestros movimientos. ¡Es muy pegadiza!

Rocco Hunt, Ana Mena - Un Bacio All'improvviso. Sabemos que llega el verano cuando Ana Mena se alía con Rocco Hunt en un nuevo tema. Y así ha sucedido con Un Baccio All'improvviso, un tema en italiano que inmediatamente nos evade a un día en la playa o en la piscina disfrutando de la mejor compañía.

NIA, India Martínez - Mi Luna Llena. La emoción está a flor de piel cuando escuchamos lo nuevo de estas dos artistas nacionales. Se unen en una bonita canción en el que el sonido de la guitarra le aporta un toque más especial. Un tema que llega para dedicárselo a esa persona especial.

Najwa - Muñequita Linda. La artista ha estrenado su nuevo álbum Ama, y con él llega un repertorio de lo más variopinto. Entre sus canciones nos encontramos con una colaboración junto a Pablo Alborán y otra junto a Álvaro Morte. Pero el tema principal es Muñequita Linda, cuyo videoclip está protagonizado por Ester Expósito.

Antonio Orozco - Que Me Busquen Por Dentro. El cantante ha puesto voz a la película El Cover, que llegará a los cines el próximo 23 de julio. La autenticidad de Orozco predomina en este tema compuesta expresamente para el filme. Consigue emocionarnos con tan solo escuchar unos segundos.

Yotuel, Beatriz Luengo, Lara Álvarez - Juntos Somos Más. La presentadora debuta en la música con la mejor compañía. Estos tres artistas se unen en el himno de la Eurocopa 2021, que sonará con toda la fuerza del mundo para así enviar apoyo desde España a nuestra selección. Y es que precisamente Juntos Somos Más habla de valores como la unión, la valentía y el compañerismo.

Otros que se han animado a prepararnos para junio son Calvin Harris y Tom Grennan con By Your Side y Rouss y Walls con Ciao.