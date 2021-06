Tones and I anuncia su debut discográfico: Welcome to the madhouse

Toni Watson, la artista que se esconde tras el nombre de Tones and I, ya tiene fecha para su debut discográfico a nivel mundial. Después de sorprender a todo el mundo y conquistar las listas de venta internaciones con Dance monkey, la solista australiana pondrá su primer álbum de estudio a la venta el próximo mes de julio: Welcome to the madhouse.

14 canciones compondrán este proyecto que ha sido presentado por Cloudy day, su nuevo sencillo extraído de este disco en el que no está incluido el hit que la catapultó a la fama. Desde el estreno de su exitoso tema han pasado dos años que la artista reconoce haber pasado trabajando en unas condiciones que nadie desearía.

Así lo ha confesado durante una reciente entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1: "Uno de nuestros mejores amigos murió este año. Yo estaba intentando terminar el álbum pero no pude hacerlo. No podía escribir. Y cada vez que iba al estudio, sólo podía llorar. Gracias a mi compañía y a mi madre que me decía que en 'días nublados, intenta buscar siempre el sol' pude hacerlo".

La cantante australiana asegura que pese a todo, Cloudy day "no es una canción triste ni mucho menos. En ella intento encontrar mis huellas y honrarle" ha explicado Tones and I.

Después de conquistar el número 1 de varios países durante semanas y meses, la solista se enfrenta ahora a una nueva prueba aún más dura si cabe con el lanzamiento el 16 de julio de Welcome to the madhouse, su debut discográfico que recogerá el testigo de su EP The kids are coming.

"Bienvenidos a los últimos años de mi vida. No hay un mood estable. Así que es un disco de ansiedad desde la felicidad, la tristeza, la soledad, el terror, la inseguridad... Eso es justo lo que es". Este es el listado de canciones de Welcome to the madhouse: