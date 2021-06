The Kid Laroi desvela lo que Miley Cyrus le propuso por sorpresa una noche

The Kid Laroi se ha convertido en uno de los artistas revelación del año. Su tema Without You ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo. Una de ellas es Miley Cyrus, quien no dudó en contactar con él para trabajar en una nueva versión del tema.

En LOS40 hemos tenido la suerte del charlar con el australiano de tan solo 17 años. A través de nuestra conexión, no solo hemos podido descubrir cómo nació su colaboración con Miley, sino también la propuesta que le hizo la cantante a medianoche y que él no pudo rechazar: la grabación de su videoclip.

A Miley le bastó con un "¿Qué estás haciendo?" para tener a The Kid Laroi ante la cámara y divertirse durante horas aquella noche. ¡Nadie puede decirle "no" a este plan!

Pero la artista no ha sido la única protagonista de nuestra conversación con Laroi. También hemos hablado de artistas españoles, de cómo se presentaría ante alguien que no le conoce y de quién le gustaría ser el mentor. Si quieres descubrirlo, dale al play.

The Kid Laroi es todo un fenómeno internacional. Tanto es así que también ha conquistado a los oyentes de LOS40, quienes le han posicionado en el Top 5 de nuestra lista. Pero lo cierto es que su trayectoria cuenta con más canciones además de este hit internacional. En 2021 lanzó su proyecto debut F*CK LOVE a través del cual dice adiós al amor y sufre lo que se siente cuando te das cuenta de que ese sentimiento no es tan bonito como parece en las películas. El álbum se coló en el top 10 de la lista 200 de Billboard.

Nadie, o casi nadie, puede resistirse al talento de este australiano al que nadie le pierde la pista. ¿Cuál será su próximo lanzamiento? En LOS40 ha desvelado que quizás tengamos que esperar un mes o dos para escucharlo, pero estamos seguros de que llegará con una potencia igual o mayor que la de Without You.

Este es The Kid Laroi.