Zahara se une a Delaporte en ‘Universo’, el último tema del álbum feminista ‘Titanas’

Delaporte sabe rodearse de gente con talento para inspirarnos con sus canciones. Y es que en el mes de octubre de 2020, el dúo de electrónica-pop lanzó el álbum Las Montañas, que ahora se ha relanzado con el título de Titanas y con la compañía de referentes de la industria.

Amaral, Anaju, Belako, Dora, Rigoberta Bandini, Rozalén y Zahara son los nombres de las artistas que protagonizan las nuevas versiones del anterior disco del dúo. La última en unirse ha sido Zahara, con la que han lanzado Universo.

La artista funde su voz a la de Sandra en una bonita balada con la que nos regalan una experiencia sonora única. Una experiencia que es aún más completa con el videoclip que le acompaña. Dirigido por Jaime Massieu, se grabó en directo en Estudio Uno (Madrid).

"Ha sido un sueño y un orgullo poder compartir música y hacer piña con grandes artistas, personas y amigas que admiramos profundamente. Amaral, Lore y Cris de Belako, Rigoberta Bandini, Dora, Rozalen, Anaju, Zahara. No podemos estar más felices", señalan nuestros protagonistas.

Pero este es solo el primer paso de la creación de una red que seguirán expandiendo y construyendo. "Es muy importante que esto no se quede en algo anecdótico y sigamos peleando juntas para generar referentes para las artistas talentosas del futuro. Si con este proyecto hemos conseguido cambiar un poquito la concepción de que las mujeres no saben tocar, que compiten entre ellas, que no son capaces o que tienen que ser sexualizadas para triunfar, hemos logrado algo muy importante y bonito. Ojalá se hagan mil Titanas más con todas las artistas de la industria que están ahora y las que están por venir", declara Sandra.

Es precisamente ella la que nos ha dado a todos una lección a través de su intervención en ¡Sí!, el proyecto de LOS40 x Vitaldent. No solo hemos podido conocer su historia, sino también las dudas e inseguridades que han protagonizado diversas etapas de su carrera.

Pero la música y el resto de modalidades artísticas están repletas de mujeres talentosas que inspiran día a día y demuestran que pueden conseguir todo lo que se propongan. Somos titanas.