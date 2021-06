Nuria Roca explica la razón por la que terminó ingresada en el hospital

Nuria Roca ha vivido lo que ella ha definido como “una semana un tanto complicada”. La colaboradora de El Hormiguero hacía saltar todas las alarmas sobre su estado de salud al compartir una imagen en su Instagram en la que aparecía en un hospital y se veía sobre su mano una vía puesta.

“La fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado”, comenzaba a explicar la presentadora. “Pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana. Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife", escribía Nuria Roca junto a dicha imagen desvelando la razón por la que había tenido que suspender sus funciones del fin de semana del espectáculo que lleva a cabo junto a Antonia San Juan.

"Pediros disculpas a todos los que tenías ya vuestra entrada para disfrutar de La Gran Depresión. En breve estamos por allí para devolveros con creces la ausencia y agradeceros la comprensión (…) No es grave, un poco de reposo, seguir las pautas médicas y en un par de días a full", concluía su mensaje intentado tranquilizar a sus followers. Sin embargo y pese a sus esfuerzos, la preocupación por el estado de salud de Nuria Roca ha sido inevitable e incluso había quienes sacaban sus propias conclusiones sobre el diagnóstico, como Ana Rosa Quintana que lo achacaba al estrés, a pesar de que la presentadora no había expuesto el motivo que le había llevado hasta el hospital.

Nuria Roca ya ha sido dada de alta

Tras el revuelo ocasionado, Nuria Roca ha querido desvelar qué fue lo que le llevó a tener que recibir atención médica, no sin dedicar unas palabras de agradecimiento por las muestras de cariño recibidas. Al final, la maestra de ceremonias del próximo estreno de Antena 3, Family Freud, ha explicado que ha sufrido una infección de la que ya se está recuperando.

“Buenos días a todos… y mil millones de gracias por los mensajes… la verdad es que con la foto del hospital lo único que quería era agradecer al equipo del teatro su entrega y al público su incondicionalidad pero quizá parecía más alarmante que otra cosa… Estoy bien y en casa recuperándome de una infección un poco más fuerte de lo normal, nada grave, de verdad… Es más, creo que hoy me iré a comer una paella, que eso seguro que me recupera! GRACIAS!”, ha expresado Nuria Roca junto a unas imágenes en el jardín de su casa.