Tras el éxito de ‘Patria’, Fernando Aramburu regresa con ‘Los vencejos’

En 2016 Fernando Aramburu publicó Patria, una novela que se convirtió en todo un fenómeno no solo editorial. Traducida a 34 lenguas, acaba convertida, gracias a Aitor Gabilondo, en una serie de HBO con mucho éxito.

Una obra de este nivel deja el listón muy alto. Cinco años ha tardado el autor en volver a publicar. Pero ya estamos a punto de conocer Los vencejos, una historia que le confirma como uno de los autores contemporáneos más destacados.

Cinco años después

Su nueva historia tiene como protagonista a Toni, un profesor de instituto enfadado con el mundo que decide poner fin a su vida. Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha: dentro de un año. Hasta entonces cada noche redactará, en el piso que comparte con su perra Pepa y una biblioteca de la que se va desprendiendo, una crónica personal, dura y descreída, pero no menos tierna y humorística.

Con esta crónica espera descubrir las razones de su radical decisión, desvelar hasta la última partícula de su intimidad, contar su pasado y los muchos asuntos cotidianos de una España políticamente convulsa.

No es el único personaje. A su lado están sus padres, un hermano al que no soporta, su exmujer Amalia, de la que no logra desconectarse, y su problemático hijo Nikita; pero también su cáustico amigo Patachula. Y una inesperada Águeda.

Y en la sucesión de episodios amorosos y familiares de esta adictiva constelación humana, Toni, hombre desorientado empeñado en hacer recuento de sus ruinas, insufla, paradójicamente, una inolvidable lección de vida.

De momento, el actor Antonio San Juan, ha sido el elegido para recitar un fragmento de la obra y, además, para desvelar la portada de uno de los libros más esperados.

Será el 25 de agosto cuando llegue a las librerías y tiene pinta, por las expectativas que hay creadas, que será otro best seller.