Este domingo en Supervivientes: Conexión Honduras el programa les planteó a los concursantes un juego de la verdad que dejó muchos zascas entre los concursantes. Se trataba de batirse en duelo entre parejas para decidir quiénes eran los tres más sinceros.

Lara Álvarez les iba lanzando preguntas y tenían que contentar con su nombre o el de su rival. Alejandro Albalá, que quedaba descolgado, tenía que hacer sus quinielas y con dos aciertos, ganaba recompensa.

El duelo más esperado y más tenso fue el de Olga Moreno y Tom Brusse y la audiencia lo tuvo claro.

¿Quién se acerca más a Melyssa por interés personal?

Olga respondía que Tom porque “he escuchado comentarios de Tom sobre Melyssa y no me han gustado. Y cada vez que hay momentos de votación o temor de que le nominen, se acerque a ella. No lo entiendo”.

El francés, sin embargo, daba el nombre de su contrincante “porque primero con ella no se entendían bien, la criticaba y al final, como Marta se ha ido y necesitaba a alguien fuerte de fuera, se acercó a Melyssa”.

-Tom: “Olga se acercó a Melyssa porque necesitaba a alguien con apoyo fuerte de fuera” #ConexionHonduras10 pic.twitter.com/LZqniamnLx — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 13, 2021

Por supuesto, la mujer de Antonio David no estaba de acuerdo con sus palabras. “Para grandes fuertes me acerco a ti, Tom, que eres fuera. Yo con Melyssa nunca me he llevado mal, siempre me he entendido bien, solo que nunca hemos congeniado hasta que ha llegado el momento en el que hemos hablado, nos hemos conocido y ahora mismo me la llevaría a casa”, explicaba.

¿Quién habla más de la gente de fuera?

La respuesta en esta pregunta ha sido unánime. Los dos han dicho que Olga. “Yo me acuerdo mucho de mi familia y no puedo dejar de hablar de ella porque vienen dentro de mí, no puedo hacer otra cosa, los amo”, aseguraba la superviviente.

“Yo me acuerdo todo el día de mi familia, pero no lo hablo. Sí es verdad que Olga habla de lo que tiene afuera con todo el mundo, varias veces”, aseguraba Tom lanzando un zasca a su compañera tan criticada en España por hablar tanto de los hijos de Rocío Carrasco.

¿Quién habla peor a sus compañeros?

Los dos han vuelto a coincidir en la respuesta: Tom. “Yo soy una persona muy directa y cuando no me gusta algo, lo digo. Me gusta mojarme, no me guardo las cosas y a la gente no le gusta eso. Dicen que hablo mal o no, quizás tengo una voz más grave”, se justificaba el francés.

“Yo me mojo, pero no hablo mal con los compañeros. Lo que me molesta se lo digo, pero no hablo mal”, añadía Olga.

¿Quién piensa en los 200.000 euros por encima de disfrutar de la experiencia?

Aquí volvieron a disentir. “Yo no pienso en eso, estoy haciendo mi concurso. Olga a veces, la otra vez habló de los 200.000 euros, por ejemplo, en la palapa hablaste de eso. Yo nunca lo he sacado. Estoy aquí, discuto aquí por todo el mundo, siempre nominado. No tengo miedo de irme, si me tengo que ir, me voy. A ella no le gusta mojarse, quiere quedar bien con todo el mundo para ganar los 200.000”, aseguraba Tom.

-Tom: “A Olga le gusta quedar bien con todo el mundo para llegar a los 200.000€” #ConexionHonduras10 pic.twitter.com/1HkWfuYbWn — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 13, 2021

Por su parte, su compañera le acusaba de estar “siempre haciendo estrategias con todo el mundo, la primera conmigo, intentando hacer estrategias para que nunca le nomine, llegar a la final y llevarse los 200.000 euros, dicho por él. A mí me encantaría ganarlos, por supuesto, por eso he venido, pero te aseguro que no piso a nadie por los 200.000 euros y sé que no los voy a ganar porque a mí nunca nadie me ha regalado nada, pero estoy disfrutando de la experiencia”.

¿Quién habla más detrás de las cámaras?

En esta pregunta, de nuevo, volvieron a acusarse el uno al otro. “A mí me habla de uno, de otro, de otro. De Alejandro es el primero y lo habla detrás de las cámaras, aunque también lo dice delante, voy a ser sincera”, explicaba Olga.

“Había una persona, creo que Sylvia, que decía que a ti te gusta hablar detrás de las cámaras”, atacaba Tom.

¿A quién creéis que está apoyando más Marta fuera del concurso?

En esta pregunta la respuesta volvió a coincidir. Olga es la persona a la que creen que Marta está apoyando más. “Olga porque aquí empezó una amistad muy fuerte entre las dos y nosotros teníamos una amistad fuera y aquí no estábamos tan amigos. Así que, apoyará mucho más a Olga que a mí”, contestaba Tom.

“Doy fe de que Marta es la que me está apoyando porque Tom se la jugó a Marta”, aseguraba con rotundidad Olga.

¿Quién es mejor compañero?

Ya sólo quedaba una pregunta y una vez más, elegían al mismo. Tom daba el nombre de Olga: “Es mejor compañera porque yo voy a mi bola. No estoy aquí para encontrar amistad sino para disfrutar del concurso. Si puedo encontrar una amistad, super bien, pero Olga quiere estar bien con todo el mundo. Yo me mojo y me da igual si tengo que quedar bien o mal”.

“Yo me mojo igualmente, pero me gusta encontrar amigos, de lo que puedo presumir, y en España lo saben, es de amigos y aquí voy a tener muy buenos amigos”, aseguraba Olga.

Una vez disputado el duelo, Alejandro era el encargado de decir quién había sido más sincero y no lo dudó ni un segundo antes de decantarse por Olga. Fue el único duelo en el que se equivocó porque la audiencia afirmó que el más sincero había sido Tom.

Junto a Gianmarco y Melyssa fue elegido el más sincero y junto a Alejandro al que le bastaban dos aciertos, se llevaron una tarta que les sacó una enorme sonrisa.

Eso sí, seguro que las respuestas van a dar mucho que hablar en los próximos días y van a generar alguna discusión.