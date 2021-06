Belén Rodríguez comparte en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ su decisión sobre Olga Moreno

En cada edición de Supervivientes hay un villano que se vuelve el más odiado en redes, sobre todo. Este año ese papel le ha tocado a Olga Moreno. La docuserie de Rocío Carrasco ha posicionado a gran parte de la audiencia en contra de la mujer de su ex marido.

El hecho de que ella esté hablando tanto de su familia en el concurso, tampoco está ayudando a calmar las aguas. Ha vuelto a hablar de David Flores, el hijo de Rocío Carrasco. En esta ocasión ha recordado el aniversario de su boda con él y su padre. Y es que un 13 de junino se casó con ambos.

“David Flores Carrasco... qué fuerte que se llamen los dos igual. Por eso me casé con los dos. Estaba él más nervioso que yo. Mi marido estaba atacado, pero él fue primero que me dio el anillo, el primero que me dio el beso, el primero que me dio el ramo... La mejor boda del mundo”, recordaba sobre aquel día tan especial para ella.

También ha relatado lo que ocurre cada aniversario con el hijo de su marido: “Él siempre me hace una carta y yo le hago un regalito". Está claro que es difícil dejar a la familia al margen del concurso, aunque eso genere tanta polémica.

“Vamos a estar bien siempre porque es lo que hemos vivido. Lo que es, es la injusticia. Me siento egoísta habiendo dejando ese marrón tan gordo y solo, porque se apoya mucho en mí. Se acabó. Se acabó el mal rollo. Ya está bien”, aseguraba.

Repercusión en plató

Unas palabras que cómo no, han tenido repercusión en el plató donde se encuentra su enemiga ‘number one’, Belén Rodríguez. La colaboradora ha tomado una decisión sobre la concursante que ha resultado muy aplaudida.

“Jordi, hay temas que se me hacen bola, de verdad. Esta mañana, hablando con un amigo, he decidido que yo no voy a comentar ni un vídeo más de Olga en el que se refiera a los hijos de Rocío Carrasco porque me parece absolutamente cruel seguir utilizando a unos hijos que no son tuyos para hacer daño a su madre. Yo creo que, con estos temas, ya, poca broma. Yo al menos, personalmente, no voy a colaborar a seguirle el rollo a esta señora”, explicaba.

Veremos si es capaz de cumplirlo.