‘Supervivientes’: Isabel Pantoja y Kiko Rivera se convierten en el centro de una conversación muy comentada

Estar 24 horas en una diminuta isla sin mucho que hacer da para mucho. Uno piensa y habla, más que nada porque hay poco más que hacer. En uno de estos corrillos que forman de vez en cuando los concursantes de Supervivientes ha salido como tema central Isabel Pantoja y su familia.

Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja, ha contado cómo fue su primera vez en Cantora: “La primera vez que fui a Cantora fue como a los tres meses o cuatro meses de empezar con Anabel. Y era como ‘Dios, vas a conocer a Isabel Pantoja’. Me daba respeto y a la vez, nervios. Para mí, una persona normal y corriente, como todo el mundo. Cuando la conocí me trató super, super bien, como uno más de la familia. Nunca me ha faltado de nada cuando voy a comer a la mesa, soy al primero que me dice ‘siéntate para darte la comida que quieres’, siempre me tratan bien, tanto él como los tíos de Anabel. La verdad que impresiona, porque entras a la casa y… cómo es, las cabezas de los toros, esto y lo otro, la verdad es que dices tú, ‘brutal’”.

También estaba metido en la conversación Alejandro Albalá que ha asegurado que la primera vez que entró en la finca no fue con su ex mujer, Isabel Pantoja hija. “Estaba mi hermana allí y la dejé y luego volví. ¿Qué pasa? Que cuando yo vuelvo me dice ‘sube hasta arriba que me tienes que esperar un momento, pasa, pasa, que ahora bajo’. Entré allí y estaba Isabel”, explicaba.

La vida en Cantora

Mientras Omar defendía que la vida allí es de lo más normal e Isabel se pone en el sofá a ver una peli, Alejandro aseguraba que cuando él iba aquello parecía una iglesia por el silencio sepulcral y que cuando alguien estaba enfadado con Isabel, el resto no hablaba con ella.

Olga Moreno también ha querido compartir su experiencia con Isabel Pantoja: “El primer Rocío que hice con mi marido iba con Las Mellis y entonces Isabel hizo que nosotros entráramos. Nos trató maravillosa”, aseguraba Olga Moreno, “se puso a cantar, super bien con nosotros. Ahí conocí a la Bollo, y con Kiko hijo he ido varias veces y me fui una vez de marcha y, espectacular. El más gracioso, el más buena gente, el más simpático”.

Sobre Kiko Rivera también tenía algo que decir Lara Sajen: “Cuando le conoces te das cuenta de lo bello que es en todos los sentidos”. Piropos que Olga también extendió a su mujer, Irene Rosales.

La guerra madre e hijo

La conversación ha ido a parar al conflicto entre madre e hijo. “Tiene huevos que mucha gente ha hablado mal de esa mujer y el que peor la ha dejado en la historia de la televisión es el hijo”, aseguraba Alejandro.

Más conciliador se mostraba Omar: “Debe tener parte de razón, por una parte, por parte de Isabel y por Kiko también. Independientemente, los dos son muy buenas personas”.

Y en ese tema también se metía Olga que aseguraba que “ahí hay una razón, no puede haber dos razones. Yo que soy madre, lo mío va a ser para mis hijos. Igual que lo tuyo será para los tuyos. Eso es ley de vida”.

“Ese chaval, lo que ha tenido que ver para liar la que ha liado”, encendía el fuego Alejandro. “Ahora pueden entender a Anabel la situación que llegó hasta el tope de decir ‘no puedo más’. Porque ella es muy familiar y no se puede posicionar ni a un lado ni al otro porque quiere a los dos muchísimo”, exponía Omar.

“En petit comité se tendrá que posicionar”, insistía Alejandro. “Te aseguro que no se va a posicionar en su vida”, sentenciaba Omar.

La conversación se ha trasladado luego a plató donde Anabel Pantoja ratificaba su decisión de no posicionarse, y menos, de pronunciarse tras el viernes y la intervención de su primo en el Deluxe.