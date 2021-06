Noel Gallagher planea salir de gira con las canciones de Oasis

Han sido muchos meses de parón musical, todos los artistas y grupos han tenido que posponer o incluso cancelar las giras y los espectáculos en directo que tenían pensados. Ahora, empiezan a aparecer las primeras noticias de los primeros conciertos que se van a volver a celebrar, y los planes que los cantantes y bandas tienen en mente. Uno de ellos es Noel Gallagher, que está planificando su regreso a los escenarios, y lo hará con canciones que todos conocemos muy bien.

El mayor de los hermanos que formaron Oasis acaba de lanzar un álbum recopilatorio en el que celebra los diez años de la banda High Flying Bird. Sin embargo, el músico no quiere retrotraerse aún más tiempo para su próximo proyecto en directo. En una entrevista en The Sun, el británico ha planeado realizar una gira con las canciones con las que llegó a la cima del britpop con Oasis.

En estas declaraciones, Gallagher distingue muy bien entre la banda que le dio la fama y el proyecto en el que trabaja ahora. "Cuanto monto un show, tengo que mezclar los dos. No puedes cobrarle a las personas 70 euros y no tocar un montón de canciones de Oasis, que son algunas de las canciones más famosas de los noventas", señaló Noel, para admitir que siempre busca intercalar temas de diferentes proyectos para hacer los conciertos más atractivos.

"Probablemente me acerque a una gira que principalmente tendrá temas de Oasis cuando haga la parte acústica, pero no estoy seguro de cuándo pasará por la mierda del Covid", añadió. Gallagher no ha querido dar más detalles sobre las nuevas fechas de los conciertos a la espera de que la música en directo se active de forma segura.

Ya es un rumor constante el regreso de los hermanos, bien sea aun escenario o a un estudio de grabación. Cada cierto tiempo, la posible noticia de su vuelta llena los medios, pero nunca llega a completarse. El hecho de que Noel quiera incorporar canciones de Oasis a su repertorio es una muestra más de que la banda sigue levantando pasiones entre sus seguidores y que ambos hermanos la tienen muy presente. Últimamente, además, conocimos, en tono de broma, la suma de dinero por la que protagonizaría un reencuentro: 100 millones de libras.