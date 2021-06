Natti Natasha publica su primera foto familiar junto a su pareja y su hija recién nacida

Natti Natasha está disfrutando de sus primeras semanas junto a su pequeña Vida Isabelle. Su primera hija junto a su pareja, el productor Raphy Pina. La pequeña se ha convertido en el centro de sus vidas y de sus redes sociales.

Hace unos días, el productor anunciaba que estaba buscando un buen fotógrafo de bebés para inmortalizar a su pequeña y para hacer las primeras fotos de familia. Parece que lo ha encontrado porque ya hemos visto el resultado.

“Les prometí que la primera foto de nuestra hija la compartiría con ustedes y hoy les comparto la primera junto a Papá y Mamá”, anunciaba junto a una colección de fotos de esa sesión tan especial para ellos.

“Gracias por darme mi espacio, por disfrutarse el proceso y defender mi música mientras construía mi Familia. @queenvidaisabelle ya siente el amor de sus ti@os! #Teampinatti #vidaisabelle 📸 @maymartinezphotography ♥️ ©”, añadía.

Un papá orgulloso

Unas fotos muy producidas en las que la familia sale como si fueran de catálogo y que demuestran lo feliz que está la pareja junto a su bebé. La mamá ha compartido ya varias fotos de su pequeña, pero Raphy gana por goledada. Está claro que se le cae la baba con su mujercita.

“La clave de la felicidad comienza amándose a uno mismo y a los nuestros. La Familia es lo más importante ♥️ no lo olviden. Ley de VIDA #teampinatti #vidaisabelle 🧎🏻 🌸”, escribía junto a las fotos que ha querido compartir él de la misma sesión.

No han faltado los comentarios de cariño y apoyo de sus amigos, entre ellos, Becky G que aseguraba que “I promise I’m not crying 😍🥲💜💜”. Va a tener difícil eso de no llorar porque lo cierto es que la intención de una sesión como esta es la de emocionar.