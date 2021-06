Ana Obregón recuerda a su hijo Aless: “Hoy hace 13 meses que nos enterraron a los dos”

Ya ha pasado más de un año desde el temprano fallecimiento de Aless Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, y no hay un solo día en el que su madre no le recuerde. Si bien es cierto que no todos los días habla de lo importante que fue su único hijo para ella, siempre busca una forma de agradecerle su tiempo y su cariño a través de las redes sociales.

En esta ocasión, ha escogido una fecha muy particular para hacerlo con el mensaje “Hoy hace 13 meses que nos enterraron a los dos”. Puede que, con ese fatídico número, la protagonista de Ana y los 7 haya querido enfatizar en la mala suerte que tuvo el joven de 27 años que plantó cara a una enfermedad tan grave como la leucemia.

Junto a la imagen, en la que ambos aparecen posando muy felices y sonrientes, Ana ha aprovechado para lanzar un mensaje de gratitud. “Fue la persona que más me quiso y más amé, me protegió y me dio la lección de vida más cruel que un ser humano puede soportar”, comenta la actriz antes de reconocer que “fue un loquito apasionado de la vida, como siempre decía, pero la vida le traicionó demasiado joven con el maldito cáncer”.

Si bien es cierto que no es la primera vez que la también presentadora le dedica unas palabras a Aless, lo cierto es que en esta ocasión tienen aún más sentido si cabe debido al triste suceso acontecido en Tenerife con las pequeñas Anna y Olivia. Esto se debe a que Ana escribió una carta en abierto a Beatriz, la madre de las pequeñas, con la que quiso demostrarle todo su apoyo y comprensión. “Toda España está contigo y somos muchas las madres que han perdido a su hijo y que lloramos contigo”, escribía en un post con una imagen de las niñas.

Además de por este fatídico aniversario, junio también es un mes triste para Ana, puesto que el pasado día 7 de junio su madre, Ana, hubiera cumplido años. Para recordarla, compartió también a través de sus redes sociales un vídeo con diferentes fotografías de su madre y un texto en el que volvió a mencionar una frase que siempre decía su hijo. “Cuando al final te vas, lo único que te llevas es el tiempo y el amor que has dedicado a otras personas”, aparece bajo estas imágenes.