Belén Aguilera: ‘Durante mucho tiempo he ocultado una parte de mí que ha salido con la música’

Belén Aguilera es conocida, además de por su nombre de pila, por el apodo que da nombre a todas sus redes sociales: la chica y el piano. Nacida en Barcelona, ella lleva ya unos cuantos años creando música para una buena cantidad de fans y siempre acompañada de su instrumento de cabecera, aunque ha sido recientemente cuando le ha llegado su mayor éxito con diferencia, de la mano de Lola Índigo y su colaboración juntas, La tirita.

Después de un pelotazo que ha sido protagonista hasta de celebraciones deportivas, Belén regresa a un sonido mucho más parecido a aquel con el que la conocimos. Cristal es el nombre de su último sencillo hasta la fecha y con él pone palabras y música a unas sensaciones que muchas personas han experimentado a lo largo de su vida. Un nuevo cambio de registro que ha sido igualmente celebrado por todos sus seguidores.

Pregunta: En Cristal hemos descubierto a la Belén Aguilera más íntima en mucho tiempo, una Belén que vuelve a sentarse ante el piano y deja que el alma hable en una preciosa balada. ¿Cuál es la historia de esta nueva canción?

Respuesta: Recuerdo que la compuse antes de sacar mi primer disco, pero ya tenía el proyecto así que era una nueva etapa de composición que no encajaba con ese primer proyecto. Habla de mis ataques de pánico, de cómo sentí la ansiedad en un momento de mi vida. El no entender, llegar a la vida adulta y ver que todo es mucho más inmenso que tú, cuestiones existenciales... Supongo que eso es lo que me pasó a mí con los ataques de pánico, y de ahí surgió Cristal.

P: ¿Consideras realmente que es tu composición más personal hasta la fecha?

R: Yo creo que todas son muy personales. Hasta un punto pueden ser más literales o más metafóricas, y aunque hablan sobre cosas muy distintas todas forman de alguna forma un pedacito de mí. No creo que Cristal sea 'la más' personal, aunque sí que lo es mucho. Me gustan mucho los ránkings, pero no sabría ordenarlas.

P: ¿En qué momentos de tu vida te has sentido tú misma de cristal?

R: Sobre todo después de momentos en los que he tenido que luchar y aguantar. Esos momentos en los que me he sentido imparable pero al final acabo sintiéndome como una bolsita de basura. Es decir, me he sentido de cristal cuando he hecho un sobreesfuerzo para mantenerme en pie o para luchar contra algo, para sobrevivir. Es ilógico, pero yo lo veo como que ahora sí puedo sentirme frágil porque antes no me lo permitía.

P: En el estribillo hablas de que ese sentimiento llega con la calma después del vendaval. ¿Qué representa exactamente ese 'vendaval' en el que no eres capaz de encontrarte a ti misma?

R: Para mí es como la imagen de la película La tormenta perfecta cuando en el barco luchan contra viento y marea y se los lleva el agua. Estás ahí en medio, intentando que el barco no se hunda, que una situación no te sobrepase en un momento de tensión... Eso es el vendaval.

P: ¿Y qué mensaje le mandarías a aquellas personas que se identifiquen con lo que cuenta la canción y sientan que son frágiles y vulnerables?

R: Yo siempre digo que no sé dar consejos, pero a mí me va bien escuchándome y respetando esos momentos que también es importante tenerlos. Si te sientes así es porque tu cuerpo es sabio y te está intentando decir algo, así que tienes que escucharlo. Aunque suene un poco horrible, en ese tipo de momentos la ansiedad también es una amiga.

P: Tenemos que hablar también del videoclip de Cristal, que justo cuando la canción rompe casi al final muestra unas imágenes superpuestas con tonos rojizos y rayos y en ellas pasas de huir por los pasillos a encontrarte sola en una bañera. ¿Qué quieres transmitir con esta sucesión?

R: El vídeo de Cristal para mí era más un concepto visual que un videoclip como tal. Un viaje que empieza tranquilo y que luego va incorporando elementos catastróficos, naturales... Algo bonito que se va transformando. Ese final de elementos superpuestos y elementos naturales como tormentas es un acompañamiento a mostrar cómo me estaba yo sintiendo, esperando que tú puedas empatizar con ello.

P: Lo podemos resumir como un caos de sensaciones, ¿no?

R: Exactamente. Es el romanticismo en la acumulación de muchas emociones, llevadas al límite.

P: Mucha gente te está conociendo ahora gracias al exitazo de La tirita (con Lola Índigo). En pocas palabras ¿cómo definirías tu música a quienes te están descubriendo en este momento?

R: Uf, no sabría describir mi música. Podría decir que como yo, pero sin saber cómo soy yo. Muy intensita a veces, y muy 'sad girl' incluso aunque esté contenta. Es una vía de escape a cómo nos mostramos día tras día.

P: Precisamente esa canción, La tirita, fue noticia hace pocas semanas porque con ella celebraron las chicas del FC Barcelona su triunfo en la Champions. ¿Cómo te sentiste al ver hasta dónde había llegado tu composición?

R: La verdad es que me emocioné mucho. El fútbol femenino es otra lucha que también intenta hacerse hueco a pesar de los comentarios que nos encontramos cada día de que si 'el fútbol femenino no se consume'... Ya me entiendes. Ver que habían ganado y que estaban celebrándolo con mi canción, que son además dos luchas paralelas aunque no tengan nada que ver... Sentir que la música y el fútbol se unían y convergían por una misma causa me emocionó muchísimo. Hay que apoyar al fútbol femenino.

P: Hablemos del cambio de sonido que hemos apreciado en tus últimos lanzamientos, porque en poco tiempo hemos pasado de un sonido urbano con dembow incluido, a la balada que es Cristal. ¿Tiene algún sentido esta evolución musical?

R: Para mí sí que lo tiene y lo va a tener poco a poco. Yo lo que quiero mostrar con estas canciones y con mi próximo proyecto son contrastes, y poco más puedo decir. Sí que quería darle un contraste muy brusco, además de regalar otra balada a la gente que me sigue desde hace tiempo y que quería cortarse otra vez las venas (risas).

P: ¿Y con qué estilo te sientes más cómoda, tanto interpretando como componiendo? ¿Con tus canciones quizá más bailables, o con las más profundas?

R: Es que todas forman parte de mí, así que me siento igual de identificada con todas. Depende del momento; yo soy una persona a la que le encanta bailar, vivir, disfrutar... Pero durante bastante tiempo he ocultado una parte de mí que salía por las canciones, y luego al mostrarla igual necesitaba que salieran otras cosas diferentes.

P: Una cosa que todos conocemos de ti es que no te despegas para nada de tu instrumento favorito que es el piano, que da nombre hasta a tu apodo y tu nombre en redes (@thegirlandthepiano). Entendemos que una balada es fácil instrumentarla con un piano, pero ¿cómo consigues introducirlo en las canciones de rollo más urbano?

R: Para mí ese es el reto. Parece que el piano siempre ha estado encasillado en el rollo de música triste y para llorar, por ser un instrumento muy orgánico. El reto en mi carrera es ser la chica del piano y tener muchos registros, demostrando que no por tocar el piano tienes que hacer siempre canciones estilo Whitney Houston. Es un reto porque yo lo veo fácil en mi cabeza cuando toco el piano, imaginándome el sonido de otros instrumentos con los que sonaría diferente si lo acompañan, pero eso también tiene que verse en mi proyecto y que se entienda.

P: En cuanto a los artistas que más están pegando ahora mismo en la música, y de los que eres buena amiga en muchos casos, ¿qué nombres recomendarías especialmente que escuchemos?

R: Yo recomendaría muy fuerte a Daniel Sabater, Marc Seguí, Walls, Roy Borland, Sebastián Cortés... Y en cuanto a chicas María José Llergo, Yendry, Natalia Lacunza, Babi, Luna Ki... ¡Y podría seguir!

P: Además todos son artistas que forman parte de lo que muchos llaman un 'nuevo pop' que está pegando muy fuerte por todas partes.

R: Sí, la verdad es que son todos unos currantes y todos sus proyectos son muy distintos entre sí. Tienen muchísimo que ofrecer y muchísimo potencial en mi opinión.

P: ¿Y hay nuevo disco a la vista o alguna otra canción que estés deseando sacar en breve? Cuéntanos algún plan de futuro cercano que puedas ya revelarnos.

R: Hay de ambos, pero aún no puedo revelar ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Tanto canción como disco, como parte del nuevo proyecto en el que decía que estaba ya trabajando. Se está gestando, aún no puedo decir fechas ni anunciar nada, pero sí, los habrá.