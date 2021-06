Oriana Marzoli confiesa en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ que ha vuelto con su conocido ex

En Supervivientes interesa todo lo que sucede en Honduras con los concursantes del programa, pero tampoco perdemos cuenta de lo que sucede en Madrid, en el plató. Los colaboradores tienen sus propias historias y siempre dan mucho juego. Lo hemos comprobado con Oriana Marzoli.

Carlos Sobera ha empezado preguntándole por su operación de pecho. Ella ha asegurado que, si la semana pasada se sintió un poco asfixiada por el corsé tan apretado que llevaba, en esta ocasión, estaba perfectamente, y más su novio.

Y en esa confesión es donde se ha detenido el presentador que no tenía constancia de que la colaboradora volviera a tener pareja. Ella ha reconocido que la tiene desde el jueves. Y claro, con semejante revelación a Sobera, que viene curtido de First Dates, no le ha quedado más remedio que indagar.

Retomando la relación

“Tú lo conoces bien porque viene aquí”, le decía ella para sorpresas de muchos que enseguida le han preguntado si había vuelto con Iván González. Algo que ella no ha dudado en confirmar y que le ha valido el aplauso de sus compañeros.

“Me había dejado, sí, pero hemos vuelto”, admitía Marzoli. Y ante la pregunta de quién había pedido a quién retomar la relación, ella ha explicado que “ha surgido. Ha sido todo por el tema de la operación. Me mandó un mensaje diciéndome ‘oye ratona, espero que estés bien, si necesitas algo… y ahí empezó todo, por la operación”.

Lo de ratona, que en realidad es ratita, ha llamado la atención de Sobera que piensa que sería peor si la llamara rata. Algo que, según ella, sucede cuando se enfada. Y de hecho ha reconocido que todavía la guarda en el móvil con ese nombre. “No importa, lo importante es que me quiere y yo a él”, terminaba diciendo.

Eso sí, durante el programa no dudaba en tirarle los tejos a Carlos Alba. Durante el cara a cara entre el chef y Alexia Rivas ella ha asegurado que si tuviera su edad le gustaría tener un marido como él. Que tome nota Iván González.