Carlos Alba y Alexia Rivas se ven las caras en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ y uno acaba pidiendo perdón

Cuando Alexia Rivas fue expulsada de Supervivientes llegó a España con una polémica debajo del brazo. Le contó a un redactor que Carlos Alba, antes de entrar en el programa, le habían enviado unos mensajes comprometidos y que, luego, al reencontrarse, hizo como si no la conociera.

Esas palabras levantaron mucho revuelo teniendo en cuenta que el ex concursante de MasterChef es un hombre casado. A raíz de sus declaraciones fueron muchos los que confirmaron que también habían recibido ese tipo de mensajes.

Había ganas de que Carlos llegara a España y se enfrentara a Alexia para aclarar esta cuestión. Y ha sucedido, ambos se han visto las caras en Supervivientes: Tierra de nadie y han aclarado el tema.

Las disculpas de Alexia

"Yo no lo cuento en televisión, salgo y hablo con un redactor y le cuento, perfilando un poco a todos los concursantes, que me extraña que yo cuando llego al barco tú haces como que no me conoces”, recordó Alexia sobre lo que había sucedido. Y parece que ha empezado reculando porque lo primero que ha hecho es pedir disculpas.

“Pedí disculpas porque me parece que fui torpe o que no actué bien porque eso era susceptible de salir. Pedí disculpas, creo que ese día estaba tu hermano, porque no lo tenía que haber dicho”, le aseguró a Carlos, aunque ha añado que “en el vídeo no ha salido pero tu hermano y tu mujer me insultaron, físicamente”.

Luego ha entrado a explicar cómo interpretó ella las palabras que recibió del chef por Instagram. “Él me mandó mensajes que no estaban relacionados con ninguna colaboración”, aseguró, “en mi mundo si un chico que no conozco de nada me escribe y me dice esas cosas, en mi mundo no es para trabajar”.

Una de muchos

Carlos no ha tardado en justificarse. “El mismo mensaje que te mande se lo mande a Joao, a Marta y a todo Telecinco. Eso me lo tengo que currar yo. Ese mismo mensaje se lo mando a medio latino América”, reconoció y confirmó que Alexia le había contestado diciendo que sí quería cocinar con él, aunque ahora lo niegue.

“Me dijiste que querías cocinar conmigo y luego dejaste de contestarme. En ningún momento me hice el loco en el barco ni en la playa", añadió el cocinero.

Se reiteró en sus explicaciones: “El mismo mensaje que te he mandado a ti se lo he mandado a todo el mundo, a todos. Que yo tengo una forma de hablar que es diferente, porque es del sur y hablamos de diferente manera, si has podido interpretar algo, que te puedo asegurar que no era mi intención, porque tengo una mujer que la amo y es un pedazo de mujer y tú eres la primera que decías ‘joder, no paras de hablar de tu mujer, vaya suerte que tiene tu mujer, a ver si me presentas a un amigo tuyo en Sevilla que sepa cocinar’”.

Alexia ha terminado pidiendo disculpas y Oriana Marzoli no ha podido evitar dar su opinión: “Yo, si tuviera tu edad, a mí me gustaría tener un marido como tú”.

Y a eso tampoco se le puede llamar ligar.