Pol Granch, Pole, Delaporte, Alba Reche y Hugo Cobo en el capítulo 3 de ‘¡Sí!’: ¿les gusta la fama?

La fama a veces llega de forma inesperada. Y si no que se lo digan a Pol Granch, Alba Reche, Delaporte, Pole y Hugo Cobo. Estos cinco artistas y jóvenes referentes de la industria ya han experimentado que alguien les pare por la calle para pedirles una foto y firmarles un autógrafo.

Este es precisamente el tema principal del tercer capítulo de ¡Sí!, una serie original de LOS40 x Vitaldent. Llega así ¡Sí!, me han parado por la calle: La Fama.

Hugo Cobo es uno de estos artistas que han llevado su nombre a los pósters de miles de jóvenes por todo el país. Él está convencido de que "la fama es algo que realmente crea la gente". "Es la energía de la gente", explica.

Pero, ¿es la fama sinónimo de éxito? Sandra de Delaporte lo tiene claro: no. "La gente se piensa que el éxito es tener muchos seguidores y que la gente te pare para hacerse fotos por la calle. Es tener hype, estar hasta en la sopa y ser un coñazo", confiesa.

Muchos sueñan con ser famosos y conocidos a nivel nacional e internacional. Pero Pol Granch asegura que la fama es sinónimo de una mal gestión de la popularidad. "La persona famosa es la que se pierde en todos los vicios y no se da cuenta de que está ahí. Es como estar hueco por dentro y no tener a nadie alrededor", asegura.

Esta connotación es similar a la que hace Pole, que asegura que la idea de tener fama no le es nada atractiva. "No me gusta ser el centro de atención. He elegido un mal trabajo", ríe el artista ante sus palabras.

Pero, ¿cómo recuerdan la primera vez que se dieron cuenta de que eran famosos? ¿Y esa primera ocasión en la que se escucharon en la radio? ¿Qué consecuencias positivas trae la fama? Te lo cuentan en el tercer capítulo de esta serie original.

Además de conocer más en profundidad los pensamientos de nuestros protagonistas acerca del éxito y la fama, Pol Granch nos ha deleitado con su actuación en directo de No Pegamos, su último hit.

¡Sí!, una serie con historias de cinco artistas

Como mencionamos en líneas anteriores, ésta es la tercera entrega de la serie original de LOS40 x Vitaldent. Su estreno fue el pasado 2 de junio, con un primer capítulo que nos permitió adentrarnos por primera vez en las historias de todos y cada uno de estos cinco protagonistas.

El segundo llegó el pasado miércoles 9 de junio, donde descubrimos los miedos e inseguridades de ellos, demostrándonos que ellos también toman consciencia de la importancia de la salud mental.

El cuarto capítulo llegará el próximo miércoles 23 de junio a las 18:00 horas. Permanece muy atento/a.