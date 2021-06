‘Élite’: ¿Tienen relación Manu Ríos, Martina Cariddi y Carla Díaz con Ester Expósito y el anterior reparto?

Las Encinas vuelve a abrir sus puertas: la cuarta temporada de Élite llega este viernes, 18 de junio, a Netflix. Lo hace con la incorporación de cuatro nuevos alumnos que van a poner el colegio patas arriba. Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi y Pol Granch se suman a la familia Élite y lo hacen por todo lo alto.

Por supuesto, también contarán con parte del reparto original. Y es que Miguel Bernardeau, Omar Ayuso, Arón Piper, Claudia Salas y Georgina Amorós retomarán sus personajes.

Como nos gusta aumentar el hype y queremos que conozcas mejor a estas nuevas incorporaciones, en LOS40 hemos podido charlar con los actores y actrices de la serie. Además de contarnos algunas anécdotas como la paella que preparó Miguel Bernardeau en la casa rural, hemos podido charlar de otras cosas.

¿Qué ha supuesto para los nuevos fichajes entrar en Élite?

Teniendo en cuenta que Élite es una de las series más exitosas de Netflix, entrar como protagonista en ella te abre muchas puertas. De este modo, hemos querido saber qué ha supuesto para los nuevos rostros formar parte de ella.

“Mucho miedo. Ha sido difícil afrontar este nuevo proyecto. No solo por el boom que tiene y la relevancia, si no como actriz. Ha sido todo un reto”, nos ha confesado Martina.

“Puede que al principio estuviese más nervioso por ver cómo vas a encajar, pero es que fue todo muy tranquilo y estuvimos muy a gusto en todo momento”, recuerda Manu Ríos.

“¿Qué te voy a decir? He abierto una puerta que desde era niño quería abrir. Gracias a ello estoy descubriendo un mundo nuevo”, ha dicho Pol Granch.

¿Tienen relación los nuevos fichajes con aquellos que se fueron de la serie?

Esta temporada hay grandes bajas. Y es que en la tercera nos despedimos de la mitad del reparto, cuyos personajes empezaban la vida adulta. De este modo, el nuevo reparto no ha podido coincidir en ninguna secuencia con ellos.

“Me ha dado mucha pena no coincidir con los antiguos porque me hubiese gustado coincidir con ellos. Me han hablado todos super bien de ellos”, dice Carla. “Es que no paran de hablar de lo maravillosos que son, pues obviamente sí que te da un poco de pena no haber coincidido”, dice Martina.

“El otro día justo conocí a Esther y estuvimos hablando. Me contó su experiencia y hubiese sido muy guay poder haber coincidido con ella”, asegura Manu.

Los planes musicales de Manu Ríos

Al igual que Pol Granch, Manu Ríos se dedica a la música. El joven se hizo conocido en redes sociales gracias a sus covers musicales.

“Justo antes de enterarme que iba a formar parte del proyecto, estaba muy centrado en hacer mi música. Estaba preparando un EP”, asegura el joven.

