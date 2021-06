Tom Brusse vive su momento más tenso con Olga Moreno en ‘Supervivientes’ cuando menciona a su madre

Uno de los momentos que más nos impactaron de la hoguera de confrontación de Melyssa Pinto y Tom Brusse en La isla de las tentaciones fue cuando la concursante confesó que si su relación no iba bien era “por lo de su madre”. Fue mencionarla y el francés estalló y tuvo que dejar la hoguera un momento para poder calmarse. Está claro que es su punto débil.

Su madre murió cuando él tenía 18 años y ese suceso le ha marcado y le sigue afectando a día de hoy, por lo que hemos visto esta semana en Supervivientes donde ha dado lugar a uno de los enfrentamientos más duros con Olga Moreno.

Todo empezó cuando Gianmarco quiso confirmar si Tom se había referido a él como un rompe matrimonios. “Todo el mundo pensaba eso de ti, que te acercabas a las chicas porque era tu papel. Por lo que pasó en Gran Hermano y en Gran Fratello”, le respondió el francés.

“En Cayo Paloma estuvimos, Olga, yo y una tercera persona que no voy a nombrar. ¿Te acuerdas cuando Olga y tú estuvisteis muy cercanos? Ella vino y dijo: ¿Pensáis que afuera se va a notar algo raro con Gianmarco? Punto y final", le aclaró Tom al italiano.

Empieza la discusión

Ante esta nueva versión de la historia en la que Olga parece ser la culpable de sacar el tema, Gianmarco ha querido contrastar las historias y ha llamado a su amiga para hablarlo entre los tres.

"Ostras, de verdad. Gianmarco, que me caiga un rayo ahora mismo. Tú eres un actor. Gianmarco lo sabe desde el minuto uno. Me dijiste: ‘Ten cuidadito. Cuando estén cerca las cámaras, no te acerques tanto a Gianmarco porque ya sabes que es un rompe matrimonios y no vaya a ser que te pase’. Me pareció una gilipollez. Lo que pasa es que te entran celos", se ha defendido Olga.

Tom le ha llamado manipuladora, algo que no le ha sentado nada bien a la mujer de Antonio David Flores. "No me llames manipuladora, no me toques la fibra. No soy estratega. Juega tú solito, no metas a mi familia, no metas a nadie. Estás jugando con mi familia diciendo que se iba a mal interpretar", ha reiterado la malagueña. "Nos lo dijiste a mí y a otra persona, a Marta", le rebatía él.

"Has metido a Marta, has metido a Gianmarco, a Mely, a tu madre. ¿A quién vas a meter más?", le espetaba Olga ya harta de la conversación. Ha sido mencionar a su madre y un resorte ha hecho estallar a Tom.

Tom estalla

"¡Eh, eh, a mi madre déjala. No hables de mi madre, no pronuncies a mi madre. Con mi madre nadie se mete!", ha pedido entre gritos y patadas para asombro de sus compañeros que no entendían por qué había llegado a ese punto.

"Ahora que si yo me he metido con su madre. ¿Yo me he metido con su madre, chicos? Como sabe lo que hay fuera, me quiere meter la mierda. No sabe cómo echarme la mierda encima. Siempre está igual. ¿Qué hago yo? ¿Juego contra él? Si él está diciendo una cosa y es mentira, ¿qué me estás contando? Menos mal que soy una persona que va siempre de frente", le decía Olga a Gianmarco después de la bronca y ya sin poder evitar las lágrimas.

Si alguien quiere sacar de sus casillas a Tom ya sabe cómo hacerlo.