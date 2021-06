Jonas Brothers, 24K Goldn... La banda sonora de Space Jam 2 se llena de estrellas

De Lil Baby a 24K Goldn pasando por Lil Wayne, Chance the Rapper, John Legend, Jonas Brothers, Lil Uzi Vert, SZA o Saweetie... Warner Bros Pictures ha tirado la casa por la ventana a la hora de reunir uno de los más espectaculares elencos de artistas que recordamos para la banda sonora de una película.

Con la salvedad de que no estamos ante una película normal sino ante la espectacular secuela de Space Jam. La segunda entrega no tendrá solo a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Lebron James, sino que el apartado musical brillará tanto o más que el mítico jugador de la NBA.

Space Jam: A new legacy (Space Jam Nuevas Leyendas) está cada vez más cerca de su estreno. Las aventuras de los Looney Toones volverán a la gran pantalla. Aunque para ser más fieles a la realidad llegará simultáneamente a la pequeña y a la gran pantalla debido a la situación de pandemia mundial que ha vaciado los cines de medio planeta.

La banda sonora con esta colección de estrellas estará disponible en formato digital y físico a partir del 9 de julio, una semana antes de que Space Jam se lance a machacar las taquillas. La canción principal de la película correrá a cargo de Lil Baby y Kirk Franklin con la canción We Win (Space Jam: A New Legacy) pero cualquiera de las otras 15 canciones prometen dar muchas alegrías a los fanáticos de la franquicia.

No lo tendrán fácil teniendo en cuenta el arrollador éxito de su predecesora: I believe I can fly de R. Kelly. "Pero lo que el mundo necesita es que le recuerden que están hechos a propósito. … Espero que las personas que sientan que han perdido la vida y que han perdido sus relaciones o que pueden haber perdido tanto durante esta pandemia, que al final se sientan así y ganen" ha explicado Kirk Franklin a The Times.

Este es el listado de canciones de la BSO de Space Jam A New Legacy