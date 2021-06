Lérica nos habla del momento surrealista que vivieron con Beret durante la borrasca Filomena

Los chicos de Lérica se han convertido en los protagonistas de la banda sonora del buen rollo, la positividad y el verano. Tony y Juan Carlos llevan sus raíces gaditanas por bandera, pero amoldándose también a todo tipo de sonidos con los que se sienten cómodos.

Han dado vida ya a varios éxitos, no solo en solitario, sino también con otros referentes de la industria como son Gente de Zona, Mau y Ricky y Belinda. Su último proyecto es Hamaca, el tema que han presentado con Beret y Lalo Ebratt. De él nos han hablado en LOS40.

¿Cómo nació Hamaca? ¿Qué sonidos definen a Lérica? ¿Cuáles serán los próximos que llegarán? ¿Qué anécdota recuerdan durante la creación de uno de sus hits? Todo esto lo cuentan en LOS40.

Pregunta (P): ¡Hola, chicos! ¿Cómo surge Hamaca con Beret y Lalo Ebratt?

Respuesta (R): (Tony) La canción ya la teníamos compuesta desde hace ya unos meses. Teníamos el concepto de Hamaca, porque siempre empezamos planteando el concepto y, a raíz del concepto, ya planteamos toda la temática. Así lo hicimos con Hamaca. Queríamos transmitir un mensaje fresco, positivo, que yo creo que ahora mismo nos hace falta a todo el mundo. Impregnar a la gente de esa buena energía, de ese buen rollo. Es una canción súper divertida. Con toques reggae, que por eso queríamos contar con Beret también, porque yo creo que la gente está acostumbrada a verlo en el registro de balada romántica, pero realmente Beret también viene de esa esencia, de la esencia más reggae. Sabíamos que iba a quedar muy bien en la canción, se lo propusimos y el tipo la verdad que lo puso súper fácil desde el primer momento y apostó de lleno. Quedó genial en la canción. Con Lalo Ebratt, lo mismo. Es un tipo que veníamos ya siguiendo desde hace mucho tiempo y desde Colombia él le aportó una frescura y un toque internacional súper bueno a la canción. Estamos súper contentos.

P: Abraham Mateo participa como productor. Ya lo ha hecho en otros temas. ¿En qué momento se convierte en vuestro compañero de éxitos?

R: (Juan Carlos) Sin duda yo creo que lo más importante de esta carrera es rodearte de buenas personas y rodearte de personas que creen en ti y confían en el proyecto. Gracias a ello es lo que hace que Lérica pueda avanzar. Abraham es un pilar fundamental en todo esto. Creo que la producción de un tema es el 60% de todo. Tenemos una comunicación bestial. Yo me siento ya como de la casa. Me siento aquí entre los hermanos como si fuera el hermano mayor. Les conozco desde que éramos muy pequeñitos. Desde que yo tenía 13 y él 10 y el hermano, pues 6. Se ha creado muy buena química. Hay suficiente confianza como para decir lo que nos gusta y lo que no. Nos lo tomamos todo a compañerismo. Aquí en la nave hemos creado todo. Desde Un Traguito, con el que empezamos fuerte... hemos creado todos los temas. Aquí pasamos noches, días, y yo no sé ni qué tiempo hace fuera.

P: Hace poco lanzasteis Hijos Contigo, un canción de pop rock con Mau y Ricky. Sois muy versátiles. ¿Qué sonido va a ser el próximo?

R: (Tony) Nosotros estamos continuamente sacando contenido, es decir, cada mes, o mes y medio tenemos una canción nueva en la calle y por eso intentamos no encasillarnos del todo en un sonido para no resultar pedantes o pesados. Siempre manteniendo la esencia de Lérica, intentamos transmitirle a la gente que intenten ver en nosotros que somos un grupo versátil, capaces de amoldarnos a otras cosas. Es también nuestra manera de divertirnos, de entrar al estudio, tener una canción y ver diferentes posibilidades… experimentar en el sonido. Disfrutamos mucho del proceso creativo. Hijos Contigo realmente es una canción que teníamos compuesta pensando en un pop urbano al uso, normal, pero luego, metidos en el estudio pensamos que la canción se prestaba a hacer algo distinto, algo nuevo. Así fue. Cuando vimos el resultado con el pop rock se nos vinieron a la mente Mau y Ricky porque ellos empezaron así. Antes del pop urbano que vienen haciendo, ellos eran una banda de rock prácticamente. Sabíamos que quizás si les pasábamos la canción les iba a gustar. Y así fue. Los chavales desde el principio lo vieron clarísimo. Se montaron al tema y súper buenos chicos. Unos compositores increíbles. Hemos aprendido muchísimo de ellos y al final nuestra música se ve muy influenciada por la música de ellos también. Son proyectos muy similares. Somos dos dúos que hacemos más o menos el mismo estilo de música, utilizamos el mismo vocabulario a la hora de decir las cosas y por eso lo vimos interesante el hecho de trabajar con Mau y Ricky.

P: ¿Qué podéis adelantarnos del álbum?

R: (Juan Carlos) Podemos darte bastantes pistas. Por ejemplo hay un artista dominicano en una de las colaboraciones. La canción no puede ser más buena. Es una canción en la que innovamos un poco en el sonido. Aquí detrás de Tony hay alguien que me está diciendo que no diga nada más. Hay colaboraciones. El disco tiene el 60% de canciones nuevas, y también la gente podrá escucharnos en solitario. Es un disco muy cuidado, muy versátil, ahondando en nuestras raíces. Yo creo que a la gente le va a molar por eso, porque es un disco muy trabajado y sobre todo muy positivo.

P: ¿Con qué momento os quedáis de vuestra carrera?

R: (Juan Carlos) Vivir una pandemia y una situación tan complicada y ver que la gente elige Flamenkito como la canción casi del verano y recibir la nominación al artista revelación de LOS40, yo creo que ha sido algo muy bonito. Como canción también me quedaría con Flamenkito por ser una canción sabor a Lérica. Tiene la frescura, la positividad, la producción…

P: De todas las colaboraciones que habéis lanzado, ¿guardáis alguna anécdota?

R: (Tony) Con Hamaca nos pasó que estábamos con Beret en el rodaje y nos coincidió con Filomena en Madrid. Era muy gracioso e irónico porque la canción es una canción de verano y la grabamos... que yo no sé como no nos quedamos ahí tiesos como unos pajaritos porque íbamos con las camisitas finitas, las extras todas estaban en bikini... Pasamos un frío… y tuvieron que poner unas estufas grandísimas. Beret el pobre estaba que se iba a morir.

(Juan Carlos) Había un cañón de calor… la nave industrial, que es donde grabamos, todo lo que la rodeaba era el Polo Norte. Todo rodeado de nieve.

Es un disco muy cuidado, muy versátil, ahondando en nuestras raíces.

P: Actuáis en LOS40 Primavera Pop. ¿Cómo os sentís? ¿Qué podéis adelantarnos de vuestra actuación?

R: (Juan Carlos) Hemos estado trabajando mucho en el Primavera Pop, tanto en el de Madrid como en el de Barcelona. La verdad es que no dejamos de agradecer a LOS40 la oportunidad que se nos ha dado de confiar en el proyecto. En cuanto al Primavera hemos hecho una base bien trabajada con una intro bestial para que la gente pueda ir a apoyarla a muerte, ya sea sentado o de pie o tumbado o lo que sea. Yo creo que a la gente le va a molar. Lérica va a estar ahí en su esencia y lo hemos currado para que la gente lo pueda disfrutar. Además va a ser el primer macroevento que vamos a vivir porque lo hemos vivido pero con aforo reducido, no como el Primavera POP que, sin duda, se ha vivido durante todos estos años de una manera tan bonita… y este año va a ser más que especial por todo lo que hemos echado de menos todos los que amamos la música y los conciertos.

P: ¿Qué os queda por cumplir?

R: (Tony) Nosotros somos de marcarnos metas a corto plazo porque si nos las marcamos a largo plazo es un poco más frustante el camino y a nosotros nos encanta echar la vista atrás y, aunque sean tres o cuatro pasitos... pero ver que algo hemos avanzado. Hace cuatro o cinco años para nosotros era impensable, por ejemplo, tener discos de platino y, entonces gusta mucho cuando ves que hay frutos y que el trabajo duro que estás haciendo tiene su recompensa. A nosotros por soñar… Lérica somos unos soñadores, quizás alguna nominación importante como los Grammy Latino o directamente un Grammy Latino, por qué no. *risa*

(Juan Carlos) Pero yo creo que sobre todo siempre lo decimos porque es lo que sentimos. La gente que trabajamos en esto nos damos cuenta de cómo todo se vuelve rutinario con cada vez más trabajo y más trabajo. Nosotros tenemos claro que la palabra éxito no es ganar un Grammy Latino ni subirte a un escenario. Al final el éxito se resume en ser feliz y tener una paz mental que te ayude a hacer tu trabajo con felicidad y que no lo veas como un trabajo. Nosotros, que hemos vivido tanto desde nuestra experiencia, y es todo tan psicológico, nos estamos cargando de positivdad y tranquilidad y todo eso bueno que nos ayude a seguir creando con ganas y con la energía que la gente necesita recibir.

P: ¿Cómo definiríais la música de Lérica?

R: (Tony) Yo creo que la identidad de Lérica es la capacidad de teletransportar a la gente a un plan perfecto, a una fantasía. Siempre a través de las letras y con nuestras canciones, la energía que intentamos transmitir es esa, de hacer teletransportar a la gente a un chiringuito, a unas cervecitas, a una hamaca en la playa con buen tiempo… yo creo que desde nuestra esencia con toques de flamenquito, porque al final somos dos chicos de Cádiz y no podemos negar nuestras raíces para que el proyecto se vea un proyecto real.

(Juan Carlos) El resumen de todo esto sería: artistas pop latino urbano con toques flamencos. Somos dos gaditanos que tenemos la esencia española y que nosotros lo dejamos muy claro en las canciones.