Ana Obregón contenta con la idea de su sobrino de incluir la voz de su hijo Álex Lequio en su próximo disco

El pasado mayo se cumplió un año del fallecimiento de Álex Lequio. Si hay algo que sirve de pequeño consuelo a su madre, Ana García Obregón, es tenerle siempre presente a través de los múltiples homenajes que recibe.

Juancho, el hermano de Ana tiene un hijo llamado Álex García que se ha criado puerta con puerta con su primo. Aunque había una marcada diferencia de edad entre ambos, no fue un obstáculo para mantener una buenísima relación.

De hecho, Álex, además de músico es diseñador gráfico y trabajaba en la empresa que lideraba su primo que no dudó en darle una oportunidad cuando lo necesitó. Una prueba más de la buena relación que les unía. Ahora, ha querido rendir su propio tributo a Aless a través de su gran pasión por la música.

Aless Lequio en un disco

Está ultimando el que será su álbum debut, All of the Above. De momento, conocemos Humans, el primer single que, como el mismo describía, “es una canción para los que despiertan del corazón, los caídos y los perdidos que intenta arrojar luz y esperanza al mismo tiempo que provocan pensamientos sobre conceptos como conciencia, origen, futuro y propósito. Una canción para una Nueva Era, que anima por igual las voces de la razón y la magia. Un recordatorio del insondable poder de creación de la Humanidad y de nuestro papel y responsabilidad al entrar en esta nueva Era cósmica como fundadores de la nueva revolución espiritual que está a punto de realizarse”.

En ese álbum habrá dos canciones en las que podremos escuchar la voz de su primo. Sin duda, habrá más de uno que se emocione escuchándole ahora que ya no está entre nosotros.

Según El español, su madre está feliz con la idea. Una fuente de esta cabecera aseguraba que "obviamente, Anita está al tanto y le parece una excelente idea. Todos sus sobrinos están muy pendientes de ella y este verano tienen pensado hacer una gran reunión familiar en Mallorca, para arroparla, tanto a ella como a Antonio, tras la pérdida de Ana madre".

Los primos que siempre estuvieron muy unidos compartían esa pasión por la música. Recordemos que Aless era DJ y que en 2012 lanzó su propio tema, Esta es mi vida. Ahora volveremos a escucharle, aunque de una manera muy distinta.