6 datos que no conocías sobre Pol Granch, la estrella que interpreta al personaje Phillipe en 'Élite'

Con el estreno de Élite, muchos volvieron a confiar en la calidad de los dramas de adolescentes y lo hicieron gracias a unos personajes carismáticos y atrevidos de variada personalidad. Algunos de los actores que los interpretan, como Danna Paola, María Pedraza o Álvaro Rico han logrado mayor fama gracias a esta serie de Netflix y es lógico pensar que a muchos les gustaría participar en el estreno de su última temporada.

Esta vez, serán Georgina Amorós y Pol Granch los que se unan al elenco en la cuarta temporada, que se estrenará este viernes 18 de junio. Según los propios actores, en los capítulos que la compongan no faltarán nuevas tramas, nuevas relaciones y, por supuesto, mucha pasión. Y es que será Pol quien interprete a Philippe Florian Von Triesenberg, un príncipe en el amplio sentido de la palabra, y no solo por su fama de conquistador, sino también por sus orígenes, ya que pertenece a la realeza centroeuropea.

Pero, antes de conocer a este enigmático personaje, lo ideal sería conocer un poco más a quien le encarna, ya que ésta será la primera vez que el cantante pase a la pequeña pantalla. ¡Empezamos!

Debutó en ‘Factor X’

Su nombre real es Paul Grandjean y nació en 1998 en Madrid. Fue justo 20 años después cuando se hizo notar en Factor X España, donde convenció a Laura Pausini en las audiciones y lo convirtió en su pupilo. Su talento no solo le encantó a la italiana, sino que sedujo a toda España, puesto que llegó a convertirse en el ganador de este talent show gracias a sus solemnes y personalísimas interpretaciones de Mad World y El sitio de mi recreo, de Antonio Vega.

Siempre ha sido autodidacta

Una de las cosas que más sorprende de Pol además de su característico temple de chico tímido y su potente voz, es que haya logrado ser uno de los artistas más queridos de la actualidad a pesar de su corta edad. Lo ha conseguido gracias al trabajo y al esfuerzo que le ha dedicado y, sobre todo, a la esperanza de poder vivir de ello.

En más de una ocasión ha reconocido ser autodidacta y haber aprendido a cantar y a tocar instrumentos por iniciativa propia, sin recibir clases ni formación de ningún tipo. Si parece que lleva toda la vida dedicándose a ello es porque desde que era adolescente se reunía con sus compañeros de instituto en el porche de su casa para cantar canciones y pasar las tardes.

Es “tito” de la pequeña Chloe

“Aún no me creo lo que estoy viviendo, sabes que no me sé expresar bien por aquí, pero no me puedo creer aún que hayas dado vida a una bolita tan perfecta, mi querida hermana”. Esas fueron las palabras que escogió Pol para presentarnos a su sobrina Chloe a través de su cuenta de Instagram. En las imágenes, aparecía el cantante muy feliz de poder tener a la pequeña entre sus brazos, a quien también le dedicó unas líneas en las que le prometía “ser el tío que te merecerás, tengo tantas ganas de llevarte a ver las luces de navidad..! (y al ToysRus jeje) Te quiero con toda mi alma y siempre lo haré! El Tito Granch estará toda la vida a tu lado!”.

Quería ser guarda forestal

Este hijo de una española y un francés nació en el seno de una familia donde la música no dejaba de sonar. Si bien es cierto que, desde su infancia, siempre había querido dedicarse al mundo de la canción, fue este programa el que le esclareció sus ideas profesionales. En una entrevista para El Mundo, Pol llegó a reconocer que quería ser guarda forestal. “Siempre me han encantado el campo y los animales. Así que me imaginaba tan feliz en el bosque”, aseguró.

Fue medio Bowie en un videoclip

Mucho antes de que Bad Bunny se pusiera tacones, lo hicieron David Bowie, Marc Bolan y compañía de amantes del glam rock para demostrar que los clichés están para romperlos. Eso mismo era lo que buscaba Pol para el videoclip de Chocolatito, que le sirvió para liberarse y acabar con los estereotipos de género. Lo hizo con unas medias de rejilla a lo The Rocky Horror Picture Story en medio del campo… y le funcionó. En cierto modo, cumplió su sueño de estar entre las amapolas.

¿Tiene pareja?

Cabría esperar que un chico tan carismático y atractivo como lo es Pol podría estar emparejado, pero por el momento desconocemos si su corazón está ocupado en este momento. Por el momento, su única pareja conocida ha sido la también cantante Natalia Lacunza. A pesar de que ambos son muy celosos de su intimidad, la admiración y el cariño que sentían el uno por el otro traspasó la barrera de lo personal y llegó al público.

Al principio, en forma de canción, con la romántica En llamas (salió del horno en febrero de 2020) y, después, con stories en la nieve, en las que aparecían muy acaramelados. Sin embargo, meses después su relación con la ex concursante de OT 2018 terminó y fue ella misa quien le dio carpetazo publicando una foto con su nuevo amor: María Lázaro.