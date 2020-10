Pol Granch sube su primera foto con el uniforme de ‘Élite’ y todos se fijan en su “sable”

Las puertas de Las Encinas están a punto de volver a abrirse. La cuarta temporada de Élite ya ha comenzado su rodaje. Lo hace con varias caras nuevas como la de Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi o Pol Grach.

Este último ha querido enseñar lo bien que le queda el famoso uniforme del colegio. El cantante, al que conocimos gracias a Factor X España, ha sorprendido a sus más de 300 mil seguidores con una publicación donde aparece con la característica chaqueta azul y roja.

Se trata de un vídeo y dos fotos donde podemos ver a lo que se dedica el intérprete de Late en los ratos que tiene entre toma y toma. Y es que parece que le ha cogido el gustillo a las espadas láser invisibles, tal y como comenta en la publicación:

“En mis tiempos muertos me han regalado un sable láser invisible y he comido un arrocito miam”.

De este modo, Pol ha mostrado a sus followers la parte mas aburrida de los rodajes en la que tienes que entretenerte como sea mientras tus compañeros y compañeras ruedan. La publicación ha generado todo tipo de comentarios: desde aquellos que han bromeado con el “sable” hasta aquellos que han halagado lo bien que le sienta el uniforme al cantante:

“Dame un temita y te pongo un sable en condiciones”

“Agárrame el mío verás que way”

“Mucho sable pero poca acción, papi”

“Yo solo vi el uniforme de Élite”

“Bienvenido a Las Encinas”

Pol no es el primero de sus nuevos compañeros que sube foto con el uniforme. Esta misma semana, Martina Cariddi, una de las nuevas caras de la serie, ha publicado el look que lucirá en la serie. La joven llevará unas calcetas que han llamado la atención de sus seguidores. ¡Y no nos extraña! Le dan un rollo único al famoso uniforme.

El creador de Élite ha anunciado nuevo proyecto

Este jueves, 22 de octubre, Netlix España ha anunciado las novedades de esta temporada 2020-2021. Una de las ficciones que tiene entre manos está creada por Carlos Montero, uno de los artífices de Élite, junto a Agustín Martínez. Se trata de Feria, un thriller fantástico de ocho episodios que parte de la premisa de dos hermanos adolescentes que descubren que sus padres son monstruos.