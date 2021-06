Bombai nos trajo la playa a Madrid en LOS40 Primavera Pop 2021

Es pensar en Bombai y, automáticamente, estemos donde estemos huele a playa y a verano, a relax y a vacaciones con amigos. Porque su actitud y su música infunde buen rollo y optimismo, hasta el punto de que una de sus canciones puede transformar el día más triste del mundo en una auténtica explosicón de pop y color.

Para ellos, la música es alegría y arte (no es casualidad que su canción Solo si es contigo formara parte de la serie cómica Señor, dame paciencia) y eso mismo demostraron sobre el escenario con Tú me has cambiado.

Bombai, durante su actuación en LOS40 Primavera Pop. / Elena Buenvista / Jorge París

El trío derrochó carisma, actitud positiva y, sobre todo, dosis de magia para afrontar los malos momentos y convertirlos en oportunidades. Y es que casi dos millones de personas han confiado en este tema para cambiar de perspectiva vital, puesto que sus reproducciones en YouTube aumentan por momentos.

Aunque los valencianos han colaborado con artistas importantes del panorama nacional, como Ana Mena, Bebe o Soraya, en una entrevista nos confesaron que su sueño sería trabajar mano a mano con David Otero, Pablo Alborán o Alejandro Sanz. ¡Estamos seguros de que lo conseguirán!