David Guetta vende todo su catálogo por tres cifras y anuncia nueva música

David Guetta, elegido como mejor DJ del año por los lectores de DJMag, ha vendido todos los derechos de su catálogo en una operación que supera las tres cifras. El francés ha confirmado que su firma con Warner Music no solo incluye las canciones previas sino también las futuras que lanzará a lo largo de este año y que desembocarán en un nuevo disco muy pronto.

Según Financial Times, medio que ha desvelado la operación, el montante de la venta de los derechos de las canciones del popular dj superaría los 100 millones de dólares. Una de las cifras más importantes que se han visto dentro del sector para un artista que ha conseguido superar los 50 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 14.000 millones de reproducciones.

David Guetta ha incluido en este acuerdo todas las publicaciones que ha lanzado desde su debut en 2002 con Just a Little More Love y que incluye canciones como When Love Takes Over, Gettin' Over You, Sexy Bitch, Memories, Where Them Girls At, Titanium, Turn Me On... junto a artistas de la talla de Rihanna, Jason Derulo, Akon, Bruno Mars, J Balvin, Justin Bieber, Martin Garrix...

A sus 53 años, el dj francés sigue demostrando que está en plena forma tanto a nivel musical como compositivo como ha demostrado en el primer semestre de este 2021 en el que cada uno de los singles que publicaba nos recordaba a un Guetta mucho más joven que arrasaba una década antes.

David Guetta ha confirmado que con esta firma no solo traspasa los derechos de sus canciones sino que además se compromete con su sello para seguir trabajando en el futuro en próximos lanzamientos. El próximo está a punto de llegar este mismo mes de julio y será un avance de un disco que podría llegar muy pronto.

La venta del catálogo de David Guetta no es nueva dentro del género de la música electrónica ya que hace apenas unos meses Calvin Harris hacía una operación similar por una cantidad aproximada de entre 90 y 110 millones