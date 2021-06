Las canciones de David Guetta en este año que nos recuerdan al Guetta de 2011

David Guetta lleva tres años sin publicar un álbum de estudio pero eso no significa que haya estado parado. Ni mucho menos. Ni siquiera un confinamiento global como el que vivimos por culpa de la pandemia le mantuvo encerrado y gracias a sus shows United at... millones de personas pudieron disfrutar de sus espectaculares sesiones mientras estaban confinados en casa.

Ahora que parece que ya se ve la luz al final del túnel en todo el mundo, el dj francés está en uno de los momentos más creativos de su carrera y en apenas unos meses de este 2021 ha estrenado varias canciones que nos recuerdan al Guetta de 2011. Ese EDM que arrasaba en las listas de ventas de todo el mundo y que convirtieron su Nothing but the beat en uno de los discos más vendidos del año.

Está siendo uno de los años más prolíficos para David Guetta con el estreno de Get together, Bed, Lifestyle y Big junto a artistas como Jason Derulo, Adam Levine, Rani, Rita Ora o Joel Corry. Canciones propias y colaboraciones que dejan claro su talento. No cabe duda de que el mejor dj elegido por los lectores de DJ Mag sigue teniendo un gigantesco poder de convocatoria y muchas historias que contar.

Ahora ya conoces los títulos de algunos de sus estrenos más recientes para que puedas disfrutarlos a tope y elijas tus favoritos. Estos son los nuestros:

Heartbreak anthem - David Guetta, Galantis y Little Mix

Además de las mordaces letras de Little Mix en las que no faltan su punto de vista y su perspectiva sobre las relaciones y los hombres, Galantis y David Guetta aportan su espectacular toque que convierte la canción en una producción dance-pop llamada a liderar las listas de ventas y los tops de las plataformas de streaming.

Hero - Afrojack y David Guetta

La combinación de Afrojack y David Guetta siempre da espectaculares resultados (Titanium, Lunar, Louder than words, Hey mama, Another life...) pero este Hero suena a ese house progresivo con el que nos enamoramos en la pista de baile o a esa canción que compartimos aquel verano con nuestra pandilla de amigos. Y la historia del videoclip no puede ser

Get together - David Guetta y Rani

El poder de la música es capaz de unir a gente de todo el mundo en torno a una canción. Ese es el espíritu que irradia Get together, una canción en la que el subconsciente nos hace escuchar a Rihanna con quién ya colaboró en el boom Who's that chick? Pero desafortunadamente no es Riri sino Rani la que acompaña al francés en este bombazo.