Canciones icónicas de Shakira, Maroon 5, Coldplay o Beyoncé que han cumplido 10 años esta primavera

Cualquiera de nosotros daría probablemente la mitad de lo que tiene por poder vivir en este 2021 como se vivía en 2011. Es verdad que echaríamos de menos TikTok pero en los dos últimos años hemos aprendido a apreciar todo lo que teníamos antes y a lo que no le dábamos tanta importancia. Y eso también va por la música que disfrutábamos hace ahora exactamente una década. Canciones icónicas de Shakira, Maroon 5, Coldplay o Beyoncé han cumplido 10 años esta primavera.

Desde que comenzó el año hemos ido repasando algunos de los éxitos musicales que marcaron el inicio de la década de los 10: Adele y su someone like you en enero, Born this way de Lady Gaga en febrero o Till the world ends de Britney Spears en marzo. Pero la cosecha en primavera fue todavía más sonada con muchos hits que empezaban a presentar sus candidaturas para tema del verano.

En este breve repaso a algunas de las canciones más icónicas de aquella primavera no figuran todas las que disfrutamos pero no nos hemos podido resistir a mencionarlas: Fácil de Maldita Nerea, Dirty dancer de Enrique Iglesias y Usher, I'm into you de Jennifer Lopez y Lil Wayne, Rain over me de Pitbull y Marc Anthony, The A Team de Ed Sheeran...

Como véis mucha heterogeneidad y música para todos los gustos. Esa fue la seña de identidad para aquella estación en la que también pudimos disfrutar de todos estos temazos.

Rabiosa - Shakira y El Cata

Rabiosa fue una de las canciones más vendidas de la primavera y el verano de ese año. Durante muchas semanas estuvo en los primeros puestos llegando al número 1 de la lista de singles. La apuesta por los sonidos urbanos de la cantante de Barranquilla fue toda una novedad en su carrera musical y un primer aviso de lo que la escena latina estaba a punto de conseguir años después en todo el mundo.

Where them girls at - David Guetta

David Guetta volvía a confiar en Flo Rida, con quien ya conquistó el éxito gracias a Club Can’t Handle Me, y con la que por entonces era toda una revelación del rap, Nicki Minaj. Su nuevo tema fue todo un éxito, y en tiempo récord. Where them girls at alcanzó en su primer día el número 1 en las plataformas de streaming en Austria y Alemania, número 3 en Francia y 6 en Reino Unido.

Best thing I never had - Beyoncé

¿Ver a Beyoncé vestida de blanco y en todo su esplendor sensual? Fue posible gracias al videoclip de Best thing I never had. La cantante estadounidense había puesto el listón muy alto con su anterior single, Run the world (girls), pero esta canción extraída de su cuarto disco de estudio, 4, fue un auténtico boom. Solo en EE UU consiguió despachar más de un millón de copias.

Every teardrop is a waterfall - Coldplay

Después de casi tres años de silencio discográfico gracias al extraordinario rendimiento de Viva la vida... Coldplay volvió a sacar disco en 2011 y lo hizo presentando una canción que fue un auténtico éxito en la primavera de 2011. Every teardrop is a waterfall era un sencillo que tenía todos los ingredientes marca de la casa del cuarteto británico.

Moves like jagger - Maroon 5 y Christina Aguilera

Moves like jagger es, probablemente, una de las canciones más populares de la banda californiana Maroon 5. Una afirmación que viene a medir el gigantesco éxito de su colaboración con Christina Aguilera ya que estamos hablando del grupo que conquistó el mundo con She will be loved (la Despacito de comienzos del siglo XXI). Y eso que estuvo a punto de no ver la luz porque Adam Levine y los suyos temían que el público la considerasen demasiado atrevidas.

Sorry for party rocking - LMFAO

El 21 de junio de 2011, justo cuando la primavera daba paso al verano llegó uno de los discos con mejor rollo y buena onda de los últimos tiempos que recordamos. Sus autores fueron LMFAO a los que más que 'one hit wonder' habría que definir como 'one hit album'. Sorry for party rocking fue el nombre de su discazo y también de la canción que volvió locas a millones de personas en las pistas de baile de todo el mundo.