Olivia Rodrigo se gradúa: ¡Así se ha despedido del instituto!

Bye high school!!!!!!!: así se despidió del instituto Olivia Rodrigo el pasado sábado 19 de junio, cuando publicó en sus redes sociales imágenes de este momento tan especial. En ellas, la cantante y actriz aparece sonriente, feliz y posiblemente aliviada, porque es todo un mérito seguir con las clases y compaginarlo con su perfil profesional.

La autora de Good 4 U celebró orgullosa este logro con unas imágenes al estilo Polaroid, en las que aparece posando con una toga azul y un birrete a juego. De este modo, ya son dos los éxitos consecutivos que tiene la oportunidad de celebrar: por un lado, el éxito que está teniendo su primer álbum de estudio, Sour, publicado el pasado 21 de mayo; así como su despedida de las aulas.

En la primera de las fotos, se puede ver a la también actriz de High School Musical: The Musical: The Series haciendo el signo de la paz con los dedos. A continuación, podemos una toma falsa de esa imagen, en la que aparece haciendo una mueca frente a la cámara. Por último, una fotografía en la que aparecen unas letras escritas en rosa en la luna de un coche: Just Graditated!, un “recién graduada” personalizado con el que también ha querido anunciar este cambio de etapa personal.

Seguramente, éste haya sido un paso muy importante en la vida de la cantante, puesto que recientemente concedió una entrevista para Billboard en la que comentaba cuáles habían sido los cambios que había experimentado en los últimos meses. Además de publicar su debut, la compositora reconoció que acababa de independizarse. ¡Han sido muchos pasos condensados en muy poco tiempo!

Y, por si fuera poco, hace apenas una semana que se produjo el lanzamiento de la segunda temporada de High School Musical: The Musical: The Series, el popular programa que se emite en Disney +, en el que encarna a Nini Salazar-Roberts, una chica con tanto talento como inseguridad.

Con una agenda tan apretada, es normal que la propia artista reconociera que había dejado de lago algunos asuntos pendientes. Entre ellos, sus estudios: “Me queda muy poco y lo he descuidado mucho. Debido a que había estado metida de lleno en mi disco, me olvidé de que era una estudiante de secundaria” comentó.