Así suena la respuesta masculina de ‘Good 4 u’ de Olivia Rodrigo

A estas alturas no hace falta presentar a Olivia Rodrigo. La artista de 18 años se ha convertido en la última sensación musical de la industria, rompiendo toda clase de récords con su primer álbum: Sour. De hecho, se trata del disco debut con más escuchas de la plataforma Spotify.

Además, la cantante ya ha conseguido ser número uno en Billboard con dos canciones. Nada más y nada menos que Drivers License (la canción con la que se hizo conocida a nivel mundial el pasado mes de enero) y con Good 4 u, donde recupera ese sonido de pop rock de los noventa que tanto ha gustado.

Esta última canción se ha convertido en viral en redes sociales como TikTok. Miles de personas han bailado y han protagonizado vídeos al ritmo de este tema. ¡Pero no solo eso! Algunos usuarios se han animado a hacer su propia versión de la canción, narrando la historia desde el otro punto de vista. Es decir, cantando la canción como si fuesen el chico del que habla Olivia.

Así suena la respuesta masculina de Good 4 u

“Mi respuesta masculina a Good 4 U de Olivia Rodrigo”, escribió el usuario Trebolton en su cuenta de TikTok junto a un vídeo.

De este modo, el joven, que suma más 400 mil seguidores y seguidoras, aparece cantando la canción con otra letra. Al igual que hizo Beatriz Luengo con Hawái de Maluma, Tre Bolton ha querido relatar la otra versión de los hechos:

“Trato de contactarte pero siempre declinas mis llamadas Me hace pensar que no quieres hablar conmigo en absoluto. Ambos acordamos que cuando rompiéramos seguiríamos siendo amigos. Pero luego no me devuelves los mensajes de texto y vuelvo a estar sola Así que me recuperé y encontré otra chica que es buena para mí.”

El joven luego continúa explicando que ahora ella es quien le está tachando del malo de la película: “Le dices a todos tus amigos que yo soy el que te hizo mal. ¿Pero cómo es que yo soy el villano sólo porque seguí adelante?”

Esta respuesta ha sumado más de un millón de me gusta en TikTok y casi siete millones de reproducciones. Toda una locura. De este modo, el vídeo se ha convertido en viral.