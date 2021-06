Ricky Merino desnuda su alma en ‘El de ayer’: mira el vídeo oficial

Ricky Merino sigue anticipando la llegada de un disco debut que cada vez está más y más cerca. Después de algunos años de carrera y éxitos de la talla de Miénteme, el polifacético artista mallorquín vuelve a sorprender con su nuevo lanzamiento en forma de canción.

El de ayer es el título del que ya se ha convertido en octavo sencillo en la carrera de Ricky, y una nueva canción que sumar a un disco cuyo lanzamiento está previsto para el próximo otoño de 2021. Se trata de un nuevo hito para el artista y también presentador de televisión, que esta vez decide abrirse en canal y mostrarse más íntimo y sincero que nunca.

Que no te engañe su habitual buen rollo y el ritmo bailable de esta canción: la letra de El de ayer deja claro que la persona protagonista del relato ha caído de lleno en la toxicidad y la otra parte quiere deshacerse de ella. Esto último, a juzgar por el verso más repetido ("no soy como el de ayer"), parece que habría sorprendido a la persona tóxica al creer que el otro, encarnado en Ricky, se comportaría de la misma manera que la tercera persona con la que se está jugando.

La vulnerabilidad del artista no solo queda plasmada en el tema, sino que forma parte del propio lanzamiento de la canción. Porque es en realidad un descarte del año 2019, cuando fue compuesta, en un momento en que Ricky Merino confiesa que le "afectaban mucho las opiniones". "Alguien me dijo que sonaba a relleno de disco de Justin Timberlake y aunque a mí me encantaba, la dejé a un lado", comenta en sus redes sociales. Afortunadamente, Ricky ha recuperado la confianza en sí mismo y se ha decidido a compartir la canción con todo el mundo.

El sonido de El de ayer también ha sorprendido por combinar a la perfección todo tipo de sonidos. Los sintetizadores propios de un tema electrónico internacional se mezclan con las palmas puramente españolas y un poderío vocal que también es muy de aquí. La producción corre a cargo de Bruno Valverde, que ya ha trabajado con artistas de la talla de Lola Índigo o Danna Paola.

En cuanto a su videoclip, Ricky es el absoluto protagonista de un relato visual para el que él mismo ha escrito el guion y ha dirigido Salva Musté. Bajo la lluvia y en una calle (casi) a oscuras, el de Mallorca demuestra todo su sentimiento en una sencilla producción donde los focos se acompasan con las palmas de su música. Una canción de la que también podremos disfrutar el próximo 1 de julio en LOS40 Córdoba Pop, con la presentación de Tony Aguilar y todas las medidas de seguridad sanitaria.

Y a ti, ¿cómo te suena El de ayer?