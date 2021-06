David Bisbal y Luis Fonsi presentan ‘Dos veces’ en ‘El Hormiguero’ y recuerdan el inicio de su amistad

Fonsiosky. Ese es el mote con el que David Bisbal llama a Luis Fonsi, un buen amigo desde que se conocieron hace 20 años en Operación Triunfo. El boricua se pasó por la primera edición del concurso para dar muchos consejos a aquellos primeros concursantes.

Fue más tarde cuando se hicieron amigos de verdad y lo han recordado este lunes en El Hormiguero. "Presentando mi segundo disco, Bulerías, en Puerto Rico, le alquilé su bar y vino a saludarme. Y entonces me dijo que me iba a enseñar su nuevo single, una balada preciosa que se llamaba ¿Quién te dijo eso? Desde ahí hasta ahora", recordaba el almeriense.

Ahí no quedó la cosa, como recordaba Fonsi: “Unos años después fuimos de viaje juntos a Bahamas y le dije la idea de Aquí estoy yo. Era una canción que quería grabar con tres artistas más y al primero al que invité fue a él. Le pedí consejo, grabamos Aquí estoy yo y fue nuestro primer Grammy. Me trajo suerte el muchacho”.

Aquella fue su primera colaboración en la que también participaban Aleks Syntek y Noel Schajris. Fue en 2008 y ahora, unos cuantos años después, presentan la que supone su segunda colaboración, de ahí el título, Dos veces.

"Estamos contentos porque la canción la escribimos juntos en plena pandemia, por Zoom, y mezclamos su estilo con el mío y este es el resultado", señalaba Fonsi sobre esta nueva canción. “Ha sido muy fácil colaborar en Dos veces porque ya hay una amistad y un respeto mutuo, nos conocemos y tenemos gustos similares”, añadía el portorriqueño.

Han demostrado la complicidad que tienen jugando junto a Trancas y Barrancas al test del boomer, que ya tienen una edad y no podemos hacerles el test millennial. Así hemos descubierto que Fonsi está pendiente del bitcoin que ahora le está haciendo perder dinero, que se cambian el bañador cuando está mojado o que no les importaría dormir una noche en una tienda de campaña para disfrutar de un festival de música.

Aficiones más allá de la música

No sólo les une su pasión por la música, también su afición por la pesca deportiva que han compartido en alguna ocasión. Aunque Pablo Motos no parecía muy convencido de la diversión que puede acarrear esta afición, Fonsi le ha aclarado que “hay un arte. Tienes que saber qué cebo, qué anzuelo y qué línea usar, a qué profundidad quieres pescar... Es un arte, porque si el pez ve el anzuelo y la línea ya no muerde”.

Aunque los gustos van cambiando. “Es verdad que la pesca deportiva a mí me gustaba muchísimo, pero hace como siete años que descubrí un deporte maravilloso que es el submarinismo y lo disfruto un montón”, reconocía Bisbal al que le hemos visto en más de una ocasión nadando bajo las aguas.

Motos también le ha preguntado por su huerto. “En los últimos años, cada vez que he viajado he comprado semillas y legumbres para mi pequeño huerto. Lo disfruto mucho con mis hijos", explicaba.

Si Bisbal se inclina por las profundidades marinas, Fonsi prefiere el cielo y las alturas. Ha confesado que solía practicar submarinismo. “Llegué a acumular más de 250 saltos", recordó. Pero hubo un motivo que le hizo abandonar esta afición. “Hace como 15 años que no salto porque empecé con la gira, nació mi hija y ya pienso de forma diferente, me parece un poco irresponsable saltar teniendo hijos”, admitía.

Una idea que apoyaba Bisbal que también reconocía haber cambiado cosas por los suyos.