Jorge Javier Vázquez explica en ‘Sálvame’ por qué tiene bloqueado a Miguel Ángel Nicolás

A estas alturas ya sabemos que si pasamos por Mediaset tenemos que desconfiar de cualquier colaborador porque nunca sabes quién te va a traicionar. Una nueva prueba es la que hemos tenido en Sálvame donde han dado cancha a unas filtraciones sobre Lydia Lozano hablando mal de sus compañeros. Algo que se vive como un drama, pero que es bastante habitual.

“Yo te voy a decir una cosa y te voy a ser sincera, Jorge, yo cuando me enfadé contigo, el cabreo que tenía, yo con mis compañeros, no, pero yo estaba negra. Cuando me he enfadado con Matamoros yo le he puesto… si en un momento dado… luego es verdad que se nos va la olla y decimos cosas que no tenemos que decir”, intentaba justificar Belén Esteban.

Y Jorge Javier Vázquez ha seguido la misma senda de confesiones. “Yo cuando me peleé contigo la última vez, porque nos hemos peleado tanto, yo me peleé contigo y me estaba desfogando en peluquería poniéndote verde y Miguel Ángel Nicolás se quedó en la puerta escuchando. Y al día siguiente lo contó en Ya es mediodía Fresh. Y desde entonces lo tengo bloqueado”, confesó.

Los presentadores intocables

Gemma López salió en su defensa alegando que “aquí también lo hacemos”, a lo que el presentador le ha contestado con una pregunta: “¿A Ana Rosa se lo hubiera hecho?”. “No, pero aquí lo hacemos”, rebatía la colaboradora.

“O todos moros o todos cristianos”, alegaba Jorge Javier. “Ya en peluquería, que ponemos verde a todo el mundo… pero esto a Ana Rosa no se lo hubiera hecho. Confesó que llamó a Nicolás muy cabreado y le montó un buen pollo. Y Belén Esteban, que se lo encontró de casualidad por Chueca, también le recriminó lo que había hecho.

“Aquí hay una cosa muy clara, entre vosotros podéis mataros, pero los presentadores somos intocables, no hay más”, acaba diciendo el dueño del cortijo. Claro que cuando el programa ponía de fondo una foto de Miguel Ángel Nicolás, aseguraba que en septiembre tenía pensado desbloquearle. “Sí, que es buen tío Miguel Ángel y la gente se equivoca”, añadía Belén Esteban.

El caso es que ahora, la que tiene que sufrir es Lydia.