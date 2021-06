Desde el principio, Jorge Javier Vázquez dejó claro que Olga Moreno era concursante de Supervivientes 2021 y no una continuación de Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Otra cosa es lo que haya hecho la audiencia para la que separar ambos formatos está siendo complicado y más con la que se ha liado en España con el culebrón de Carrasco Flores. En ocasiones ambos programas parecen relacionarse entre sí.

Pero lo cierto es que el presentador dejó claro en el primer programa del reality que para él -polémicas aparte- ella era solamente una concursante más de la edición del programa. Y, salvo en ocasiones que no han tenido que ver con él, el presentador ha mantenido su palabra.

Ha sido con el estatus de concursante bajo el que ha decidido hablar de ella en la última gala del programa, haciendo hincapié en la estrategia de la superviviente de cara a sus compañeros. El momento era así:

‘Supervivientes 2021’: Jorge Javier se moja y habla sobre la estrategia de Olga Moreno en directo

Tras pedir permiso

"Puedo comentar esto, lo que os he dicho en la reunión de Olga, ¿sí, verdad?", preguntaba el presentador en directo. Concretamente, para librarse de comentarios que dieran a entender que "desequilibra" -en sus propias palabras- el programa.

De este modo, Jorge Javier empezaba con una premisa clara de los realities de Mediaset: "Si vas a un reality, vas a ganar. Y creo que todos tienen que llevar su estrategia. Y no es lícito, sino obligatorio. Porque si no, no vayas", dejaba claro.

"Lo que Olga está haciendo es aprovechando alguna metedura de pata de los demás para recalcarla y entonces ir quitándose de encima a varios enemigos", opinaba ante Ana Luque, amiga de la concursante.

Aunque Luque intentaba salvar a la superviviente de ese parecer, Jorge Javier apoyaba su teoría en el trato que Omar ha recibido esta semana. Para él, cuando el novio de Anabel Pantoja ya estaba hundido, Olga y más concursantes se han cebado con su situación. ¿Se habrá acabado el compañerismo entre los Supervivientes?