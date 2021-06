Metallica celebra los 30 años del ‘Black Album’ con versiones de Miley Cyrus, Juanes, J Balvin o Elton John

Los fans de Metallica se frotan las manos. Poco después de que el festival Mad Cool los anunciara como cabeza de cartel de 2022, la banda ha anunciado que celebrarán el 30 aniversario de The Black Album de una forma especial. El grupo lanzará una reedición de versiones en la que participarán decenas de artistas para versionar las 12 canciones que incluye este emblemático disco que vio la luz en 1981.

Entre los invitados a revisionar algunas de las canciones más conocidas de la banda de rock, podemos encontrar a Miley Cyrus, que ya trabaja en su propio álbum de versiones de Metallica, y que ya podemos escuchar interpretando una de las doce covers de Nothing Else Matters que incluye el disco. Lo hace acompañada de Elton John al piano.

También están presentes en este macrodisco, que incluirá nada menos que 52 canciones, artistas de estilos tan diferentes como J Balvin, Mon Laferte, Juanes o el saxofonista Kamasi Washington, así como St. Vincent, Royal Blood, Phoebe Bridgers, Dave Gahan de Depeche Mode o Weezer.

Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith – “Nothing Else Matters”

Esta conmemoración por el 30º aniversario de The Black Album, que se llamará The Metallica Blacklist, llegará el 10 de septiembre en formato digital y el 1 de octubre en formato físico. El disco consiguió el Emmy en su momento, y ha logrado ser 16 veces disco de platino. Sometido a un proceso de remasterización, estará disponible en varios formatos, con multitud de material extra en sus versiones más premium.

Mucho más que un mero álbum de tributo, celebra la influencia del hito musical de uno de los proyectos más ambiciosos concebidos por el equipo de Metallica: un elenco sin precedentes de más de 50 artistas que abarcan un vasto abanico de estilos, generaciones, culturas y continentes, cada uno contribuyendo con la interpretación única de su corte preferido de The Black Album. Y todo con un buen fin: todos los ingresos por venta, descarga o stream del álbum se destinarán, a partes iguales, entre las organizaciones caritativas escogidas por los artistas y la Fundación de Metallica, All Within My Hands.

El álbum Metallica llegó a las tiendas un 12 de agosto de 1991, pero rápidamente empezó a ser conocido por los seguidores de la banda con el nombre de The Black Album, debido a su portada negra donde apenas se pueden ver los trazos de una serpiente y el logo de la banda. Aunque ya tenían un disco de platino por ...And Justice For All, los de Metallica querían más.

El resultado fue un disco que vendió 22 millones de copias, estableció a los integrantes de Metallica como superestrellas y se convirtió en uno de los más vendidos en la historia del metal.