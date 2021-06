Mala Rodríguez recibe un aluvión de críticas por sus últimas palabras sobre Rosalía

Si hay algo que define a Mala Rodríguez es la libertad, la que tiene para mostrarse como es y para decir lo que piensa. Nunca le ha preocupado el qué dirán ni se ha apuntado al carro de las tendencias del momento porque sí. Y eso incluye su opinión sobre Rosalía. Ahora mismo, la catalana es lo más dentro y fuera de España, pero eso no hace que la rapera le rinda pleitesía como muchos otros.

Buena prueba es la respuesta que ha dado en una entrevista con el dominical de El País cuando le preguntaron por ella: “A ver cómo digo esto... Si no me entusiasma, ¿ya soy una hater? Se pasaron toda la promoción de Contigo hablándome de esa movida. Pero si yo vengo a hablar de mi libro, qué me estáis contando”, empezaba diciendo.

Pero no quedaba ahí la cosa. “Al final le cogeré asco a la muchacha. Es como Paulina Rubio en su día, una artista de pop. No creo que me tengan que comparar con ella. Vale, ha cogido de allí y de aquí. Pero lo ha cogido ella, no yo, tócate los huevos. Ha escuchado mi discografía ocho veces, me veo en sus logros y eso es guay, pero yo soy muy feliz con lo mío", añadía.

Unas palabras que no han pasado desapercibidas y que, en seguida, han corrido como la pólvora por redes sociales donde Mala ha recibido un buen aluvión de críticas. Meterse con Rosalía tiene un precio.

No es la primera vez

Que Mala Rodríguez no tiene buena sintonía con Rosalía no es algo nuevo. De hecho, ya hubo otra polémica cuando en una entrevista con ABC en 2018 le acusó de apropiación cultural. En aquella ocasión le preguntaron su opinión sobre el cabreo de las gitanas por apropiarse de su cultura.

“Lo entiendo. Me parece lógico, porque ella es una chica que ama el flamenco, que lo ha estudiado y que lo hace súper bonito, pero en realidad está haciendo uso de ciertas cosas que pertenecen a la identidad del pueblo andaluz y de la comunidad gitana”, respondía en aquel momento. Y claro, se lio.

Parece que, desde entonces, no ha adquirido mayores simpatías por la chica de El mal querer.