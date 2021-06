Oro Jondo asegura que Melody, María Isabel y La del Pompón fueron las antecesoras de Rosalía

Hubo un tiempo, y no tan lejano, en el que mucha gente compraba música en mercadillos y gasolineras. Aunque los artistas más vendidos en estos circuitos llevaban colgado el cartel de ‘casposos’, lo cierto es que representaban a una gran mayoría de la sociedad española. O eso, por lo menos, es lo que piensa Oro Jondo y lo que ha querido transmitir en su libro Dame más gasolina.

Con las nuevas formas digitales de consumir música, se dejaron de vender discos en estos establecimientos y el concepto de ‘música de gasolinera’ murió. Pero, este artista multidisciplinar tan kitsch y cañí, asegura que la escena urbana que está ganando terreno en los últimos tiempos es heredera de este fenómeno.

“Hago un paralelismo con los artistas de la tecno rumba de los 90 y todos esos artistas que surgieron gracias a la influencia de Camela que inventaron la tecno rumba, que es el estilo por antonomasia de la gasolinera”, explica.

La escena urbana heredera de la música de gasolinera

“Eran artistas alternativos, que se grababan sus discos en pequeños sellos o en sus casas y los vendían en circuitos alternativos como gasolineras o mercadillos, sin pasar por las listas de ventas ni el apoyo de los medios. Es lo que pasa ahora con todos estos artistas del trap y la escena urbana que, muchos de ellos, con una tarjeta de sonido y un micrófono, en su casa, hacen canciones y las suben a soundcloud y lo mueven por Instagram, lo suben a YouTube y lo hacen sin el apoyo de la industria, al menos al principio”, agrega.

Claro que eso de que no cuentan con el apoyo de la industria ya no es del todo cierto porque las multinacionales han empezado a apostar por esta escena. “Sí, sí, cada vez son más mainstream”, corrobora, “también este sonido urbano, esta esencia del reguetón, esas bases, las están haciendo artistas mainstream y, yo que sé, ahora, por ejemplo, Alejandro Sanz y Melendi han hecho una canción de reguetón”.

Sobre todo, esto ha sacado una reflexión: “Me he dado cuenta de que todo surge en los márgenes y tenemos un sistema capitalista y todo se blanquea, se destila y se convierte en radiofórmula si hablamos de lo musical, pero eso pasa también en otras disciplinas artísticas”.

El rey de la música de gasolinera en el siglo XXI

Si la música de gasolinera siguiera existiendo, Oro Jondo tiene claro quién sería el dueño del escaparate. Tiene claro que el rey sería “Omar Montes y no quiere decir que sea mi favorito ni el que más me guste, pero creo que es el que mejor recoge toda la esencia de música de gasolinera y que está ahí a medio camino entre el mainstream y el rollo urbano y toda esa esfera con la que colabora creo que serían los artistas que triunfarían en el expositor de gasolineras de 2021”.

En esa escena urbana, hay dos grandes que han apostado por artistas de la música de gasolinera: C. Tangana y Rosalía. Han reivindicado nombres que forman parte de la cultura popular de nuestro país. “Sobre todo en el caso de C. Tangana con La Húngara, el temazo ese que sacaron de Tú me dejaste de querer, al final ha puesto a La Húngara en el peldaño que debería estar. Decir hace 5 años que te gustaba La Húngara era sinónimo de cateto y de falta de gusto musical. Ella representa la España popular dosmilera, sobre todo la andaluza, a nivel estético, a nivel temática de sus canciones. Está muy bien que la hayan cogido y que mucha gente que antes decía que no le gustaba ahora la escuchen y digan que les gusta. Representa a los márgenes y las peluquerías de barrio, a las mechas por bulerías”, explica.

En cuanto a su ex, asegura que “Rosalía, en lugar de la música de gasolinera, lo que ha hecho es revisionar el flamenco y luego te mete en sus conciertos un sample de Las Grecas o coge la canción de Parrita”.

Por cierto, que, hablando de Rosalía, en su libro dice que antes que ella tuvimos a Melody, María Isabel o La del Pompón que hacían algo similar. “Ellas lo hicieron de una manera quizás muy ingenua y llevadas por la industria, pero al final, mezclar flamenquito, con el pop y el reguetón o los ritmos de moda ya lo estuvieron haciendo ellas”, explica.