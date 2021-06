Ibai Llanos le ‘roba’ el teléfono a Nicki Nicole y pasa lo que pasa: “Respeta un poco”

Nicki Nicole está de visita en España. La hemos visto de fiesta con Ester Expósito, Aitana, Nathy Peluso y Lali. También ha visitado La Resistencia, donde nos ha deleitado a todos con un freestyle. Pero su paso por nuestro país aún no ha acabado.

La argentina ha viajado hasta Barcelona para visitar a Ibai Llanos, el famoso streamer que vive en una mansión junto a otros compañeros de profesión. Todo se supo cuando el propio Ibai compartió el 22 de junio una foto junto a nuestra protagonista. "Mi prima pequeña ha venido del pueblo a visitarnos", dice en la descripción.

Pero no todo quedó ahí. Al tuit de Llanos le respondió Nicki con un "Tu prima? yo lo que soy es la polla con cebolla, respeta un poco parguela, que me tengo que calentar ya joder". Unas palabras que no coinciden con la jerga argentina, por lo que muchos de sus seguidores asumieron que no fueron producto de Nicole.

Tu prima? yo lo que soy es la polla con cebolla, respeta un poco parguela, que me tengo que calentar ya joder. https://t.co/1r8ep6T7vJ — Naiki (@naikinai19) June 22, 2021

Y, efectivamente. Ibai le robó el teléfono móvil a la artista momentáneamente para responderse a sí mismo. Así lo indicó la intérprete de No Toque Mi Naik en un tuit posterior. "Perdonen este @IbaiLlanos me saco el celular para responderse a él mismo... ¿?", dijo.

La visita de Nicki Nicole a su nuevo amigo en Barcelona ha revolucionado a todos sus fans. Una visita que ocurre días después de que el trapero L-Gante también pisase la vivienda del streamer y de que Ibai participase en una exhibición de freestyle con Bnet. No hay dudas de que es todo un apasionado de la escena de la música urbana.

De momento se desconoce cuál será el siguiente invitado de Ibai Llanos, pero lo que sí es seguro es que la diversión y el buen rollo no falta en cada uno de estos encuentros.