‘Supervivientes 2021’: ¿Irá Rocío Flores a ver a Olga Moreno a Honduras?

Todos los concursantes que quedan en Supervivientes 2021 han recibido ya la visita de algún familiar. El último en hacerlo ha sido Omar Sánchez que se reencontraba con Anabel Pantoja antes de saber que era salvado y que Palito se convertía en la nueva expulsada del programa.

Solo queda una supervivientes que todavía no ha tenido el abrazo de uno de los suyos: Olga Moreno. Ella ha barajado en alguna ocasión la posibilidad de que sea Rocío Flores la que vaya a visitarla y la duda estaba en el aire. Hasta ahora que, por fin, sabemos qué es lo que va a pasar.

“Una de las próximas visitas que va a haber es la hermana de Olga”, le decía Carlos Sobera a la hija de Antonio David Flores. “Ah, qué bien”, respondía ella. “Pero tú sabes que Olga ha pedido, muchas veces, que fueras tú, ¿crees que es posible que se decepcione?”, le seguía diciendo.

Explicaciones

“No, no creo, además, primero que en un vídeo que pusieron en Supervivientes, Olga dijo que quería compartir la experiencia con su hermana Rosa que es la que va a ir a verla. Segundo, es una decisión que hemos tomado toda la familia en global. Creo que ahora es la mejor persona que le puede transmitir lo que ella necesita que es energía y buena vibra y va a flipar cuando la vea, porque no se lo espera, y va a alucinar”, explicaba Rocío.

Marta López insistía en saber si ella no iba porque no quería o porque no podía. “Ya he dicho que es una decisión que hemos tomado todos en conjunto y es la mejor persona. Al final yo no me encuentro ahora mismo al 100% y al final creo que la persona que mejor le puede transmitir lo que ella necesita en este momento es su hermana, que le va a transmitir energía, positividad y se va a morir de verla”, volvía a repetir.

Carlos Alba también compartía su punto de vista y aseguraba que “la hermana es un acierto”. Así que, no, Rocío Flores no irá a Honduras este año, por lo menos, no para visitar a Olga Moreno.

Habrá que ver su reacción y cómo interpreta la ausencia de Rocío en Honduras.