‘Supervivientes’: Desgarrador llanto de Lola al saber que Palito es la nueva expulsada y acusaciones de tongo

Si una pareja que no podremos olvidar de Supervivientes 2021 es la formada por Lola y Palito. Las concursantes han convivido 55 días en Honduras y nos han dado una lección de convivencia. Sin duda, han forjado una amistad de esas que tienen pinta que ya van a durar para toda la vida. Se han entendido, respetado, apoyado y querido en lo que ha sido la experiencia más extrema que han vivido en sus 23 años de vida.

Por eso, su separación ha sido una de las más traumáticas de la edición. Las dos, una semana más, estaban pendientes de la expulsión. En esta ocasión, era junto a Omar Sánchez que llegó a su lado totalmente hundido física y psicológicamente. Con ellas encontró la paz y recuperó fuerzas y dejó claro que, para él, ambas eran sus ganadoras de esta edición. Los tres se enfrentaban a la expulsión.

En Supervivientes: Tierra de nadie, Carlos Sobera ha pronunciado el nombre de Palito cuando daba a conocer el último expulsado. La reacción de Lola ha sido inmediata. Se ha fundido en un fuerte abrazo con su doble mitad gritando “no, no, no, por favor”. El desconsuelo era total.

Una despedida muy sentida

“No pasa nada, que puedes con todo”, le decía su gran amiga para intentar consolarla y calmar el estado de ansiedad en el que se encontraba. Pero era imposible parar el desgarrador llanto de su amiga.

“No tía, no, teníamos que irnos juntas”, le decía Lola. “Ya está, da igual, eres mi puta ganadora, eres una crack, vales muchísimo”, le contestaba Palito. Pero Lola seguía sin poder creerse lo que estaba ocurriendo.

“Palito, siento mucho, pero mucho, haber tenido que darte esta mala noticia y entendemos que tu desolación no sea solo por haber perdido el concurso, sino, sobre todo, por tener que separarte de tu otra mitad en esta aventura, que es tu amiga Lola cuyo sufrimiento también es patente. Sois amigas con mayúsculas”, les decía Carlos Sobera. Palito le corregía, “somos hermanas”.

“Habéis conmovido a todo el país, quiero que lo sepáis, son muchísimos los que piensan que sois dos concursantes bárbaras, descomunales, incomparables probablemente a lo largo de la historia de Supervivientes, pero todo, incluso lo bueno, como vuestra amistad, aquí y ahora, tiene un fin”, seguía diciendo el presentador con pesar.

Su ex compañera Sylvia Pantoja compartía en redes su opinión sobre esta expulsión que hay muchos que no acaban de entender.

Cuanta injusticia! Pero si Omar ya no quiere seguir! Y Palito está a full porque es una gran superviviente! Porqué a los que queremos seguir nos echan y los que se quieren ir se quedan en @Supervivientes?#TierraDeNadie11 — Sylvia Pantoja (@sylviapantoja11) June 22, 2021

Palito se siente ganadora

“Palito es que no me lo puedo creer, no voy a saber qué hacer sin ti”, decía una desconsolada Lola cuando llegaba el momento de despedirse. Palito se rehacía para asegurar que su premio no era llegar a la final sino llevarse los dos amigos que había hecho en el concurso.

Sobera le preguntaba si sentía una campeona y ahí lograba volver a emocionarla: “Esto ha sido durísimo. Lo más duro que he hecho en mi vida. Me he sentido super querida, me he sentido agotada, pero al mismo tiempo me he sentido muy querida. Me voy feliz”.

Aseguraba que se había sentido rayada, agotada, pero que, aun así, había logrado superar miedos y siempre con una sonrisa. Su mantra a partir de ahora es que Lola va a ganar. “No me lo puedo creer”, fue la frase que más repitió Lola en su despedida que, sin duda, ha sido la más emotiva y lacrimógena que hemos visto en mucho tiempo. Porque esconde verdad y corazón, que es lo que han demostrado en su tiempo compartido todas estas semanas.

Como era de esperar, las redes se han volcado con ella sin entender muy bien lo que había sucedido esta semana. Muchos volcaron su frustración contra el programa acusándolo de tongo porque no podían creer lo sucedido. La desolación llegaba también a las redes.

Ahora serán Omar y Lola los que tendrán que convivir ya no es Playa Destierro sino en Cayo Paloma hasta donde les ha trasladado el programa.