Cara Delevingne nos enseña su casa y nos quedamos de piedra: así vive la modelo

Ser famosa y afortunada te da la oportunidad de tener a tu disposición todo lo que quieras. Claro que el amor y la salud no siempre dependen de lo que tengas en el banco, pero no se puede negar que vivir en una mansión a la que no le falta detalle es una de esas cosas que siempre te pueden ayudar en ambas perspectivas... vitales.

Además, dicen que lo importante es no derrochar el dinero por lo que pueda venir (sin ir más lejos, nadie esperaba que la Covid arrasara este mundo de esa forma), pero siempre es placentero darse algún caprichito cuando se trata de reformar el lugar en el que vives. Cara Delevingne lo tiene claro: su vida sería muy aburrida si no pasara los días en una casa que no le permitiera tener sus momentos de inspiración.

Quizá por eso haya optado por construir el que es su hogar ideal y hemos tenido la oportunidad de verlo gracias a la publicación Architectural Digest, donde ha desvelado cuáles son las estancias favoritas de su casa y no vas a creer dónde se suele inspirar diariamente: ¡en un túnel-vagina! Sí, como lo oyes, porque si el sueño de cualquiera es tener un cine en casa, la maniquí ha demostrado que su imaginación no tiene límite y se ha plantado una especie de pasadizo con dicha forma en el salón.

A pesar de lo sorprendente de este emplazamiento, no es la única curiosidad que se puede encontrar en su mansión de Los Ángeles, donde tampoco falta una máquina recreativa en pleno salón que nos devuelve la figura del creador de Playboy, Hugh Hefner. Porque si hay algo que la modelo considera esencial en su vida es que dentro de su hogar pueda volver a la infancia y, por eso, no falta una piscina de bolas en la que pueda desestresarse y recordar algunos momentos de su niñez.

Entre otras de las excentricidades de las que se rodea se encuentra una habitación dedicada exclusivamente a su colección de sombreros, otra habitación de disfraces y artículos de broma o una sala de póker inspirada en David Lynch. Además, Cara ha querido dedicar un espacio importante de su casa a la música con una sala llena de instrumentos (¡guitarra firmada por el mismísimo David Bowie incluida!) y una espectacular jukebox con el que triunfa en todas las fiestas que hace.

Son tantísimos los detalles que esconde su mansión (que, por cierto, está forrada de papel de Gucci e incluye una obra de arte de James Turrell), que se podrían rellenar párrafos y párrafos con cada uno de ellos. Pero, de todos los que se pueden observar en esta “carta de presentación” a sus seguidores, nos quedamos con dos: el enorme baño de inspiración glam en el que no falta el habitual rayo de Bowie y el piano transparente que reconoce tocar completamente desnuda. ¡Vaya cuadro!