Miley Cyrus lo ha vuelto a hacer: la nueva versión de una canción clásica que te dejará con la boca abierta

Miley Cyrus ha preparado un gigantesco fiestón para celebrar el orgullo con sus millones de seguidores en todo el mundo. El evento que se podrá seguir en internet de manera gratuita el próximo 25 de junio nos ha dejado un nuevo momentazo de labios de la solista en la que la reina de las 'covers' lo ha vuelto a hacer.

La actuación de la estadounidense incluirá una espectacular versión de Believe, la clásica canción que devolvió a Cher a lo más alto de las listas a finales del siglo XX. Y el resultado son tres minutos y medio de espectacular música en vivo con la inconfundible voz de Miley dándole una nueva dimensión al hit.

Miley Cyrus Presents Stand by You se emitirá en streaming en la plataforma Peacock el próximo viernes 25 de junio. El show fue grabado en el Auditorio Ryman de Nashville donde Miley estuvo rodeada de algunos de los mejores artistas country (Brothers Osborne, Orville Peck, Maren Morris, Mickey Guyton, Little Big Town...) y voces de la comunidad LGTBI con la que potenciar su mensaje de libertad e igualdad sexual para todos con motivo del Orgullo.

Rodeada de drag queens, su versión de Believe de Cher fue uno de los puntos álgidos de su actuación. Y es que la intérprete se está convirtiendo en una auténtica experta a la hora de seleccionar canciones con las que seguir sorprendiendo a seguidores y no seguidores de su carrera musical.

Pasó con Metallica, con Madonna, con Cyndi Lauper, con Blondie o con Zombie de The Cranberries, su cover más viral y comentado durante los dos últimos años. Ahora hay que añadirle este increíble cover de toda una diva de la música: Cher. ¿Qué te ha parecido?