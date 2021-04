Miley Cyrus, la reina de las covers tras versionar We will rock you de Queen

Miley Cyrus escenificó sobre el escenario de la NCAA el ejemplo de lo que significa 'robar el show'. La cantante fue la responsable de la actuación musical y ofreció un auténtico repertorio de hits en el que no faltaron grandes versiones de clásicos de la música, una faceta en la que se desenvuelve como pez en el agua.

Tanto es así que tras su actuación del fin de semana, la crítica es unánime. La artista se ha convertido en la reina de las covers. El Lucas Oil Stadium de Indianápolis fue el escenario donde la joven solista volvió a convertirse en una diva ante millones de espectadores que seguían el espectáculo en vivo o en directo.

Para la ocasión, Miley Cyrus eligió una canción tan popular y reconocible que ha dado la vuelta al mundo siendo reconocida nada más suenan los primeros acordes: We will rock you de Queen. Y tras ellos hacía su acto de aparición ella completamente embutida en cuero con un seguridad y un poder que deslumbró nada más agarrar el micrófono.

Su característica voz fue recorriendo la letra del clásico hit de la formación británica encendiendo al público tras cada estrofa y con su inconfundible estribillo. No fue su única versión y completó su actuación con Edge of seventeen de Stevie Nicks y Heart of glass de Blondie.

Como ya hiciera durante el espectáculo previo a la Super Bowl, en el que ofreció un pequeño show para algunos de los sanitarios que estuvieron luchando contra la pandemia, en este show durante la final four masculina de la NCAA, Miley Cyrus no se olvidó de sus grandes éxitos: Don't stop me now o Wrecking ball.

Las versiones virales de Miley Cyrus

We will rock you ya ha pasado a formar parte del listado de grandes covers de Miley y es que no es la primera vez que la artista nos sorprende con una de ellas. Ya nos dejó con la boca abierta cantando Zombie de The Cranberries para un festival que tenía como objetivo recaudar fondos para el mundo del espectáculo. #SaveOurStages o #SOS es el movimiento al que se ha unido la cantante, una iniciativa para salvar los locales de música que tan afectados se han visto durante la pandemia.

Todo lo que toca Miley Cyrus se hace oro. Ha pasado numerosas veces con sus versiones como la de la citada Heart Of glass de Blondie, My Future de Billie Eilish o el reciente Gimme More. A ello hay que añadir la versión de Why’d You Only Call Me When You Are High de los míticos Arctic Monkeys que arrasó en TikTok.

Pero el gusto de la cantante por los clásicos del rock viene de lejos. La artista ha versionado en varias ocasiones a uno de los grupos más míticos del género: Metallica. Desde que en 2019 versionara Nothing else matters en Glastonbury no han cesado los rumores sobre un posible disco de versiones. Y no tenemos dudas de que llegará. Y será un exitazo.