Tomorrowland, cancelado: ¿Qué va a pasar ahora con la devolución de las entradas?

Tomorrowland 2021 ha anunciado oficialmente su cancelación. Tras suspender la edición del 2020, los organizadores del mayor festival de música electrónica en Europa estaban pendientes hasta la pasada semana de la decisión de los municipios de Bélgica donde suele celebrarse. Y como ya os contamos, ninguno de los alcaldes dio el visto bueno dada la delicada situación epidemiológica. Y si en un principio la organización aseguró que batallaría por sacarlo adelante, la suspensión ya es definitiva.

Así lo han comunicado a través de su página web oficial y de todas sus redes sociales: "A pesar de los planes detallados que hemos presentado, los estudios realizados por nosotros y el apoyo masivo y las recomendaciones que hemos recibido, no tenemos otra opción que posponer la 16ª edición de Tomorrowland hasta el año que viene. (...). Teniendo en cuenta nuestra larga cooperación con los municipios, no queremos entrar en una batalla legal y no queremos recurrir la decisión de los alcaldes ante el Consejo de Estado" se puede leer en el comunicado oficial difundido por Tomorrowland.

La 16ª edición de Tomorrowland tendrá que seguir esperando para poder celebrarse en vivo y en directo. Ahora la gran incógnita es qué pasará con la devolución de las casi 400.000 entradas que se habían vendido para el evento que debía celebrarse el próximo mes de agosto en Boom.

El comunicado oficial aclara que será el festival quién se pondrá en contacto con los poseedores de las localidades (suponemos que a través del correo electrónico facilitado durante el proceso de compra): "Os contactaremos personalmente a la mayor brevedad posible con todas las opciones disponibles para tus tickets de Tomorrowland 2021".

Eso quiere decir que desde el evento se están planteando diferentes posibilidades que, probablemente, incluyan mantener la validez de las entradas/abonos hasta 2022 o el inicio de un proceso de devolución del que de momento no se han dado ni fechas ni detalles.

Tomorrowland Around the world

Si la edición física se ha cancelado, la virtual cobra más fuerza que nunca. El festival Tomorrowland ha anunciado su nueva edición virtual para el 2021. El Tomorrowland Around The World aterriza en las pantallas de todo el mundo para traer la música de los mejores DJs del mundo.

Los próximos 16 y 17 de julio tienes una cita con todos ellos en la Isla Pāpiliōnem. El primer evento tendrá lugar de 19:00 a 01:00 hora local, mientras que el segundo, de 18:00 a 02:00 horas. Es decir, no importa el lugar desde el que lo veas, ya que siempre respetará estos horarios.

Las entradas ya están a la venta. Sus precios rondan desde los 20 euros hasta los 185 euros. Alan Walker, Lost Frequencies, Afrojack, Danny Ávila, Sam Feldt, Topic y Armin Van Buuren son algunos de los que no faltarán a su cita. ¿Listo/a para la fiesta?