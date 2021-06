Tamara Gorro celebra el aniversario de su boda volviéndose a casar ante sus hijos

Es difícil no emocionarse con las últimas imágenes que ha publicado Tamara Gorro. La tertuliana, modelo e influencer le preparó ayer a su marido, el futbolista del Valencia C.F Ezequiel Garay, una sorpersa para celebrar su aniversario de su boda.

La mediática creadora de contenido recreó una boda para sorprender a su marido y contó con la mejor ayuda posible: la de sus dos hijos de cinco y tres años, Shayla y Antonio. Estos, según ha contado su madre, fueron los encargados de confeccionar dos anillos de boda y un ramo para la ocasión, hechos todos de flores.

Tamara, que ya anunció en sus redes sociales ayer que le había preparado una sorpresa al futbolista para conmemorar que ya han pasado nueve años desde que el 24 de junio de 2012 se dieran el primer sí quiero en una ceremonia que tuvo lugar en Alcalá de Henares (Madrid).

"Hemos vivido una sorpresa un poco bonita que le he hecho a mi chico, bueno que Shayla y Antonio me han ayudado, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a disfrutar y mañana os lo enseño porque lo he grabado", indicó la segoviana ayer a sus casi dos millones de seguidores en Instagram.

Gorro enseñó entonces algunos detalles de lo que parecía una celebración en un jardín junto al mar. Pero no ha guardado por mucho tiempo el misterio. La influencer no podía aguantarse las ganas de compartir con sus seguidores lo bonito que fue el día de ayer y esta misma mañana ha subido a su cuenta un vídeo resumen de todo lo que sucedió en lo que ha resultado ser su nueva boda con Garay.

Una ceremonia íntima pero muy especial

La celebración, que fue muy íntima por lo que se puede ver en las imágenes, estuvo protagonizada tanto por ellos como por sus hijos, quienes no se separaron de su madre y de su padre en ningún momento. De hecho, fueron ellos quienes entregaron los anillos a la pareja. "Estoy super emocionada, porque le he hecho este detallito decorado, pero estoy muy ilusionada, porque, aparte de por él, que se lo merece todo, porque mis hijos lo están viviendo con una emoción que parece que nos estemos casando de verdad", ha confesado Gorro en el vídeo que ha publicado hoy.

¡Y la verdad es que las imágenes son muy emocionantes! ¡No nos extraña que sus hijos lo vivieran tan intensamente! ¡Felicidades pareja!