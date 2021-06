Azul Místico, la azafata youtuber, comparte su playlist viajera: Doja Cat, Moby, Vance Joy, The Cranberries…

Hay que siente el viajar como una afición, pero los hay que lo sienten como una auténtica vocación y pasión que necesitan en su vida hasta el punto de marcar su trayectoria profesional. Es el caso de Ana Hernández, más conocida en redes como Azul Místico. Se fue a Dubai para convertirse en azafata de vuelo y después de viajar por todo el mundo, se cansó y decidió centrarse en contar todo lo que había aprendido a través de sus vídeos.

Fue una de las pioneras en contar las aventuras y desventuras que se viven en el aire y eso le dio la proyección necesaria para situarse en el sector. Ahora cuenta con casi cuatrocientos mil seguidores en YouTube.

Ahora ha publicado un libro, Postales desde el aire, en el que comparte el relato de esa etapa de su vida llena de anécdotas y curiosidades que te darán ganas de coger un vuelo ya mismo. Contagia su entusiasmo por viajar, algo en lo que es toda una experta.

Su nombre artístico lo sacó de una canción de Elphomega que llevaba ese título y que escuchaba mucho en la época en la que aterrizó en las redes. Iba a ser temporal, pero se quedó para siempre. Y es que la música, es algo fundamental en su vida, por eso hemos querido conocer su playlist viajera.

Una canción para un despegue.

Para un despegue, Should I saty or should I go, de The Clash. Es una de mis canciones favoritas y es como una canción para prepararse para algo.

The Clash - Should I Stay or Should I Go (Official Audio)

Una canción para un aterrizaje.

Voy a decir Wicked game de Chris Isaak porque es una canción que me da como un sentimiento de esperanza de alguna forma o de no saber lo que viene, de incertidumbre.

Una canción para disfrutar entre las nubes.

Hotel California de Eagles, es un clásico que disfruto en cualquier sitio, pero entre nubes, todo se disfruta más.

Una canción para un viaje en carretera.

Tiene que ser Riptide, de Vance Joy, la canción de road trip por excelencia.

Vance Joy - 'Riptide' Official Video

Una canción que te haga viajar con la mente.

Porcelaine, de Moby. Me lleva no sé muy bien a dónde, pero me lleva de viaje siempre.

Un artista con el que compartirías viaje.

Ahora mismo con Nathy Peluso, tiene que ser una persona interesante.

Una canción que te recuerde a España.

Muchas canciones me recuerdan a España. Volver es una canción, en todas sus versiones, que siempre me hace pensar en casa, sobre todo cuando estoy fuera.

Una canción que te traslade a la playa.

Indian Summer, de Jai Wolf. Es una canción que me lleva a un atardecer en la playa.

Jai Wolf - Indian Summer (Official Music Video)

Una canción que te recuerde un viaje en especial.

Sí, Say so, de Doja Cat, me recuerda al viaje que hice el verano pasado con dos amigas mías, también youtubers, que no parábamos de cantarla en todo el viaje al Algarve, Portugal.

Una canción para preparar un viaje.

¿Qué pienso cuando hago la maleta? Qué difícil, no lo sé, voy a decir Crazy de Gnarls Barkley porque me pone de muy buen rollo y cuando hago la maleta necesito un poco de marcha, de animarme, porque tiendo a procrastinar, a ir echando una cosa en la maleta cada media hora y necesito ponerme un poco las pilas y esta canción lo consigue.

Gnarls Barkley - Crazy (Official Video)

Una canción escuchar mientras leemos tu libro.

When you’re gone, de The Cranberries… es que es muy bonita, por nada del libro, pero es que es muy bonito.