Tom Brusse sufre un mareo en 'Supervivientes' al inhalar humo cuando estaba encendiendo el fuego

Tom Brusse ha protagonizado el mayor susto de la actual edición de Supervivientes hasta la fecha. Después de que, tras casi tres meses en Honduras, el grueso de los concursantes haya sido enviados a Playa Destierro, el hogar que Lola y Palito han compartido durante 55 días, las fuerzas de Tom Brusse, Melyssa Pinto, Ginamarco Onestini, Alejandro Albalá y Olga Moreno se han visto mermadas por las nuevas circunstancias y esto les ha llevado a tener dos incidentes muy seguidos con el fuego.

Después de un buen rato intentando hacer fuego en lo que es ahora su nuevo hogar, el viento les ha jugado una mala pasada a los habitantes de Playa Destierro y la esterilla sobre la que duermen ha empezado a arder provocando que estos se alterasen rápidamente.

Alejandro Albalá ha sido el más rápido en reaccionar y ha cogido la esterilla que se estaba quemando para lanzarla hacia la playa. Sin embargo, el ex novio de Isa Pantoja no ha tenido el cuidado suficiente y el fuego casi quema a su compañero Gianmarco, quien se ha encarado con él por no haber tenido cuidado.

Además, el incendio también ha provocado una pequeña discusión entre Tom Brusse y Melyssa cuando esta, al ver que había una brasa en el pie de su exnovio, le ha advertido de que se la quitase de encima. Pero Tom, visiblemente afectado por las nuevas condiciones de vida que les ha traído consigo el Palafito y la pequeña playa en la que ahora habitan, le ha respondido en tono bronco que le dejase con el fuego. "¿Tendremos que comer no?", le ha espetado a la diseñadora de moda e influencer.

Tom Brusse se marea al inhalar humo

Pero los sustos no quedaron ahí. Al intentar hacer un nuevo fuego, Tom Brusse ha inhalado demasiado humo y ha sufrido un mareo que además de asustarle a él, también ha preocupado al resto de sus compañeros y especialmente a Melyssa, quien trataba de encender la llama junto a Tom y Olga Moreno.

"No puedo más, me siento fatal", ha dicho Tom justo antes de perder las fuerzas y caer sentado al suelo víctima de un ataque de tos provocado por la inhalación de humo.

Melyssa y Olga Moreno le han asistido rápidamente. Le han dado agua y le han ayudado a relajarse y a mantener una respiración calmada, que, poco a poco, a devuelto a Tom a su estado habitual dejando el incidente en solo un susto.