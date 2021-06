J Balvin ya ha sido padre. Este pasado domingo nacía en Nueva York (Estados Unidos) su primer hijo Río. Allí dio a luz la pareja del cantante Valentina Ferrer y allí es donde el colombiano ha cogido por primera vez a su bebé.

El de Medellín ha querido compartir la buena noticia con sus millones de seguidores en todo el mundo aunque lo ha hecho con un escueto mensaje: "Querido Río". Sólo los que estaban muy pendientes de la vida personal del cantante han adivinado que se trataba del mensaje de bienvenida a su hijo recién nacido.

Todo el proceso de embarazo de la modelo y el cantante se ha llevado en el mayor de los secretos hasta que en febrero de este año Univisión confirmó el bombazo de la futura maternidad y paternidad de los dos protagonistas. Meses después llegó su anuncio oficial con una portada para la revista Vogue.

"Me hice el test de embarazo en el baño con mi perro para no estar sola. Me la hice como tres veces seguidas porque no me lo creía (...) Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear" llegó a confesar la mamá y pareja de J Balvin.

El 27 de junio será una fecha que cambiará la vida de J Balvin. De hecho durante todo este 2021 le hemos visto muy activo con su música y con su reciente paternidad seguro que el colombiano baja un poco el ritmo para disfrutar de su pequeño.

Solo en estos seis meses ha lanzado Location (con Karol G y Anuel AA), Ma G, Tu veneno, Otra noche sin ti (con Khalid), 7 de mayo, ¿Qué más pues? (con María Becerra), Otro fili (con Jay Wheeler), Poblado remix (con Karlo G y Nicky Jam) y AM remix (con Nio García y Bad Bunny).