Preguntamos a The Kid LAROI qué haría si llegaba al Número 1 de LOS40: ¿lo ha cumplido?

Los oyentes de LOS40 ya tienen banda sonora para la semana. The Kid LAROI aterrizó el pasado 26 de junio al Número 1 de LOS40 con su Without You, un tema que está triunfando en todo el mundo.

Con tan solo 17 años, nuestro protagonista se ha convertido en una promesa del pop, trap y hip hop a nivel internacional. Y es que ha cautivado incluso a la propia Miley Cyrus, que le propuso al propio The Kid LAROI el lanzamiento del remix de su hit.

Sobre este remix habló en LOS40, y aseguró que su nueva mejor amiga dentro y fuera de la industria es de lo más talentosa. Pero también tuvimos la oportunidad de preguntarle qué haría si un día llega a lo más alto de nuestra lista, ya que nadie puede resistirse a sus ritmos. Él respondió claro y conciso que "lloraría".

Lo que en LOS40 nos preguntamos ahora es si finalmente lo hizo y dónde lo hizo, ya que en Australia serían las 22:00 horas aproximadamente cuando le llegó la noticia. ¿Cumpliría con su palabra?

Lo que sí sabemos es que el australiano ha conseguido numerosos éxitos con Without You. Su videoclip ha superado los 60 millones de reproducciones, y su colaboración con Miley suena en cada rincón del planeta.

Pero tal y como desveló a LOS40 en una entrevista, su propósito es seguir deleitándonos con su talento, y parece que pronto escucharemos sus nuevos proyectos musicales. Además, también pudimos conocer que uno de sus objetivos es el de cumplir con los suyos para así poder hacer realidad el de otros muchos jóvenes artistas australianos. A juzgar por su éxito, estamos seguros de que no tardará en conseguirlo.

Y tú, ¿cómo crees que ha reaccionado The Kid LAROI a su Número 1 en LOS40?