Iván Rubio no irá más a defender a su novia Lola en ‘Supervivientes 2021’ y explica por qué

En el último programa de Supervivientes: Conexión Honduras pudimos observar un pequeño cambio que no pasó desapercibido. Tiene que ver con Lola y es que, hasta ahora, su máximo defensor en plató había sido su novio, Iván Rubio. Pero el último día, en lugar de verle a él, fue su padre el que dio la cara por ella.

Esto sucedía tras extenderse rumores sobre una posible infidelidad de Iván en los últimos días. Y es que parece que las cosas en el a mor no son fáciles en la vida de la leonesa. Las cosas no le fueron bien con Diego en La isla de las tentaciones y no parece que hayan mejorado con su nuevo chico en este nuevo reality.

Y eso que le vimos viajar a Honduras y vivir con ella un reencuentro de lo más pasional en el que dieron la posibilidad, incluso, de concebir a un bebé. Pero antes de irse para Honduras, él y Lola acordaron que si salía algún tipo de información que tuviera que ver con infidelidades, él dejaría de defenderla en plató, y así ha sido.

Ahora Iván ha querido pronunciarse en redes sociales: “NUNCA ME ESCONDO Y NUNCA ME ESCONDERÉ”. Eso sí, ha hablado mucho (mejor dicho, escrito), pero no ha dado explicaciones que nos hagan entender lo que está pasando.

“Viendo lo que estoy viendo y escuchando estos últimos días cada vez tengo más claro que he tomado la decisión correcta, no pienso pronunciarme en ningún caso, en ningún medio, ni de ninguna manera”, aseguraba así de rotundo.

Pero es una decisión temporal: “Cuando llegue su momento le daré las explicaciones pertinentes sobre el porqué de mi decisión a la única persona que las merece”. Y entendemos que esa persona es Lola.

Sin afán televisivo

“Nunca he querido salir en TV, ni hacerme famoso, ni sacar ningún beneficio de todo esto, si he aparecido en TV es porque mi pareja me lo pidió y hasta el último momento no tomé la decisión y los que lo tienen que saber saben que es así, yo tengo una vida que dejé apartada por única y exclusivamente defender a mi pareja en su concurso, tomo esta decisión porque creo que es lo mejor para ella y para su concurso y, sobre todo, para mí y para los míos, nunca me verán participar de este circo, mientras tanto que se sume quién quiera pero yo tengo mi conciencia muy tranquila y unos principios que no me permiten hacerlo, quien quiera que lo entienda y el que no pues lo siento mucho, vuelvo a mi vida, a mi trabajo, a mi entorno del que nunca debí haber salido”, se explayaba decepcionado con todo lo que se está diciendo sobre él en los últimos días.

No ha querido desaparecer sin mostrar su agradecimiento. “Mil gracias a toda la organización de SV por el trato recibido que tengo que decir que ha sido de 10 en todo momento desde el día que llegue y a toda esa familia que he podido hacer, tanto defensores como concursantes de esta edición porque me llevo unos cuantos amig@s. Y sobre todo mil gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo de los que siempre están ahí porque esto no se lo deseo a absolutamente nadie”, expresaba junto a una foto muy significativa en la que no se ve más que un paisaje vacío.

Y acababa con una conclusión sobre su objetivo con esas palabras que ha querido compartir en redes: “No espero que se me apoye ni que se me entienda, simplemente es MI DECISIÓN. Ni me escondo ni me esconderé, aquí estoy para los de verdad y para los de siempre. Y por supuesto aunque a la sombra siempre defenderé el LOLA GANADORA! 🏝💪🏼”.