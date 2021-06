Melyssa Pinto se enamora de un pequeño tiburón en 'Supervivientes', muy a pesar de Lara Sajen

Melyssa Pinto, Lola, Lara Sajen y Alejandro Albalá, los cuatro concursantes de esta edición de Supervivientes que se encuentran ahora en Cayo Paloma recibieron ayer una visita inesperada que, por suerte o por desgracia, no fue protagonizada por el resto de sus compañeros que siguen en Playa Destierro.

Los cuatro participantes más afortunados se encontraban tranquilamente en Cayo Paloma cuando de repente, Melyssa avisó al resto de sus compañeros de que un pequeño tiburón se había acercado muchísimo a la orilla de la playa.

"Mira, qué bonito, es un tiburón pequeño", exclamó Melyssa visiblemente emocionada al advertir la presencia del animal para llamar la atención de Lara. Pero a la bailarina, el tiburón le hizo gracia en otro sentido: "Qué bien, así lo comemos", exclamó al instante. "¿Pero, es puede coger eso?", añadió enseguida la argentina, que abogó por intentar capturar al animal que estaba fascinando a su compañera de playa.

"No, ¿estás loca", le contestó enseguida Melyssa, que no dejó en ningún momento de intentar llamar la atención del pequeño animal para que acercase más a la orilla y poder contemplarlo mejor.

Lara, enseguida reconoció que era una locura intentar atrapar al animal, aunque, mientras Melyssa quedó totalmente fascinada por él, ella puso en duda que verdaderamente se tratase de un tiburón e insistió en que podía ser una morena. "Claro que es un tiburón, que tiene aleta y tiene branquias", le contestó su compañera.

¿Te lo comerías si fueses a morir de hambre?

Al ver la clara admiración de Melyssa por el pequeño tiburón, Lara Sajen no dudó en ponerla en una encrucijada. La bailarina le preguntó a su compañera si se comería a su nuevo amigo en caso de que se estuviese muriendo de hambre.

Ante esto, Melyssa le dijo que ella no se lo comería si puede evitarlo de algún modo, al igual, sostuvo bromeando, que no se come un trozo de la pierna de nadie. Eso sí, la concursante de Supervivientes ha admitido que, en caso de necesidad extrema, sí se comería al tiburón.

"El tiburón es mi animal favorito. El tiburón y la serpiente, porque son los animales que más miedo me dan, y eso me provoca un sentimiento que no sé explicar... Pero es que al verlo me ha encantado. Tan bonito, tan chiquitito... Se ha acercado a mí... Ha sido un momento maravilloso", ha contado después a las cámaras Melyssa, que ha vivido uno de los mejores ratos de su experiencia en Honduras gracias a la naturaleza marina.